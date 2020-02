"Vedo meglio l'Inter, ma entrambe sanno che è una partita che può cambiare la stagione, incide non solo sulla classifica ma sull'autostima". Parole di Andrea Pirlo che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, dice la sua su Inter-Milan, il derby della Madonnina in programma domenica sera a San Siro. Una sfida alla quale le due squadre si avvicinano divise da 19 punti in classifica: un abisso che, tuttavia, a detta di Pirlo non pregiudicherà l'equilibrio nella stracittadina.

"Conte? Non mi ha stupito per nulla"

" Lo conosco troppo bene. Immaginavo l'Inter a questo livello, lotterà per lo scudetto fino all'ultimo. Ti porta a dare il meglio sempre, più di quello che pensi di avere o che hai davvero. È malato di vittoria, se perde non gli si può parlare, diventa un demonio. Se da solo ha ridotto il gap con la Juventus? Soprattutto lui. Poi la società ha speso bene per giocatori in linea con le idee dell'allenatore "

"Ibrahimovic è fondamentale"

" Alza il livello di attenzione del gruppo, è un perfezionista esigente in tutto e vuole che per gli altri sia lo stesso, lo so per esperienza diretta. I compagni avranno una tensione enorme ad allenarsi con lui, è uno che te la fa sentire. Dopo l'infortunio di Manchester certe cose non gli riescono più come prima, ma con l'età capisci che puoi correre meno ma farti sempre trovare nella posizione giusta. Il futuro dipende solo dalla sua volontà: io ho smesso alla sua età, 38 anni, per il dolore al ginocchio e perché mi svegliavo chiedendomi perché dovessi ancora andare a far fatica in allenamento "

"Eriksen alza il livello"

" Ottimo giocatore, gli serve solo tempo per inserirsi perché arriva da un campionato troppo diverso "

Su Maldini dietro la scrivania

" Ha un ruolo difficile in un Milan senza grosse disponibilità economiche. Lui e Boban fanno quello che possono, hanno preso i giocatori che potevano prendere. La difficoltà non è passare dal campo alla scrivania, ma dal Milan cui erano abituati loro a quello di oggi. Hanno fatto bene in un momento delicato e penso siano le persone giuste per risalire piano piano "

Lautaro Martinez, assenza pesante

" Lautaro ha avuto un'evoluzione totale, è più consapevole e anche in questo caso Conte gli avrà dato tanto. Recupera, aiuta la squadra. La sua assenza si farà sentire "

Cosa manca ancora a Inter e Milan?

" Al Milan mancano pezzi un po' ovunque. All'Inter serve qualcosa sugli esterni, magari potrà inserire in difesa un altro giovane come Bastoni, uno che sicuramente diventerà un campione "

"Il mio futuro? Da luglio farò l'allenatore"

" Ho già parlato con qualcuno, da luglio comincio. Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire. Giocare bene aiuta ad arrivare al risultato. E se non vinco, mi inc... È per Conte che ho iniziato a pensare di fare l'allenatore, è il più bravo che ho avuto. Sarri? Nei prossimi mesi andrò personalmente a seguirlo nel lavoro settimanale, a conoscere i suoi metodi "