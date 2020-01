Pjaca se ne va al Cagliari: prestito di 18 mesi dalla Juventus e diritto di riscatto a 12 milioni

Trovato l’accordo tra Juventus e Cagliari per il passaggio in Sardegna di Marko Pjaca. Il giocatore croato, che ha debuttato in stagione contro l’Udinese in Coppa Italia, approderà in rossoblu dopo le visite mediche previste per la mattinata di giovedì 23 gennaio.

Pjaca arriverà a Cagliari con la formula del prestito oneroso per 18 mesi (a 1,5 milioni), come riferito da Sky Sport, più diritto di riscatto a 12 milioni.

Per Pjaca è il terzo prestito dalla Juventus, dopo le parentesi allo Schalke 04 nel 2018 e alla Fiorentina nella passata stagione, dove collezionò 19 presenze e una rete con la maglia della Viola.