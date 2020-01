Politano accetta la corte di De Laurentiis: Inter e Napoli stringono per lo scambio con Llorente

Inter e Napoli stringono per lo scambio Politano-Llorente. L'attaccante nerazzurro ha accettato l'offerta dei partenopei: contratto da 2 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. I due club hanno già trovato l'accordo per il trasferimento dell'ex Sassuolo alla corte di Rino Gattuso: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo aver sfiorato la possibilità di trasferirsi a Roma, con tanto di foto con la sciarpa giallorossa prima che saltasse lo scambio con Spinazzola, Politano si è dunque convinto di trasferirsi sotto il Vesuvio, come riporta "Gazzetta.it".

Si allontana Giroud

Inter e Napoli ora devono limare i dettagli per il passaggio di Fernando Llorente in nerazzurro in modo da completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Sembra sfumare, dunque, l'arrivo di Olivier Giroud in nerazzurro: l'attaccante francese è stato a lungo nel mirino dell'Inter, ma con il probabile arrivo di Llorente a Milano dovrà trovare un'altra destinazione. Del suo futuro ha parlato oggi Frank Lampard in conferenza stampa: "La sua situazione è la stessa di prima. Ci sono stati dei contatti con altri club ma è ancora un nostro giocatore".