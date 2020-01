Politano al Napoli entro lunedì: 3 milioni all'Inter per il prestito, 19 per l'obbligo di riscatto

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Matteo Politano al Napoli. Il giocatore è, infatti, atteso per la mattinata di domenica 26 gennaio a Villa Stuart per le visite mediche di rito, visite mediche che, inoltre, aveva già svolto presso la clinica di Roma qualche settimana fa in ottica dell'affare - mai concretizzato - tra Inter e Roma.

L'ex Sassuolo approda al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 3 milioni per il prestito oneroso e 19 milioni per l’obbligo di riscatto, più ulteriori 2 milioni di bonus in base a presenze/reti del giocatore e agli obiettivi che potrà raggiungere nel prossimo futuro il club azzurro.

Niente da fare, invece, per Llorente. Il Napoli ha bloccato la sua cessione, a meno di ripensamenti da qui alla fine della prossima settimana.