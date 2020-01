Politano, è corsa a due: il Napoli prova il sorpasso al Milan, l'Inter vuole 20 milioni subito

L’Inter ha chiesto Kessié al Milan per cedere Politano e i rossoneri, per ora, hanno declinato l’offerta non volendo vendere il centrocampista ivoriano. Ecco che spunta il Napoli, che torna alla carica per l’attaccante romano già cercato nel 2018 prima del suo passaggio all’Inter.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, Giuntoli è partito all’attacco proprio dopo il match del San Paolo contro l’Inter, per capire le reali chance di partenza del classe ’93, valutato non meno di 20 milioni di euro dai nerazzurri. Un nome anche per il futuro, considerando le sicure partenze di Callejon e Mertens a fine stagione. Politano può essere il profilo adatto per Gattuso in ottica delle rotazioni nel suo 4-3-3?

Sembra invece fuori gioco la Fiorentina, soprattutto considerando l’imminente arrivo di Patrick Cutrone che a breve sarà ufficializzato dalla Viola.