Si riparte. La trattativa tra Inter e Roma per il trasferimento (meglio: il ritorno) di Matteo Politano in giallorosso non si è conclusa con la fumata nera di venerdì. Anzi: è ricominciata. E adesso, questa volta senza il coinvolgimento di Leonardo Spinazzola, potrebbe davvero portare a un finale positivo per l'esterno romano, nemmeno convocato per la gara che i nerazzurri hanno pareggiato a Lecce.

Politano si trova a Roma

Politano, intanto, nelle scorse ore ha preso un altro aereo da Milano e, da questa mattina, si trova nuovamente nella Capitale. Per la seconda volta, dopo le visite mediche della scorsa settimana. Ufficialmente, come rivela il 'Corriere dello Sport', per motivazioni personali e dunque non legate al suo possibile trasferimento alla Roma. Ma è un dato di fatto che le chiacchiere tra i due club siano ricominciate, dopo essersi interrotte qualche giorno fa non senza polemiche e accuse reciproche. L'ex mancino del Sassuolo, insomma, continua ad avere grandi chances di unirsi al gruppo di Paulo Fonseca entro il 31 gennaio, giorno in cui suonerà ufficialmente il gong della finestra invernale di mercato, rimpiazzando così l'infortunato Zaniolo.

Petrachi: "Pronti a fare il bene di Politano"

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, lo aveva del resto già anticipato: Politano può ancora vestire la maglia della Roma. Le parole pronunciate a 'Sky' ieri pomeriggio, prima della gara poi vinta contro il Genoa, sono in questo senso piuttosto eloquenti:

" Non so cosa l’Inter abbia in mente di fare con Politano, a noi serve ancora un esterno offensivo e lo cercheremo. Se l’Inter ce lo vorrà prestare per farlo giocare, visto che non sta collezionando molti minuti, noi siamo tranquillamente pronti ad ascoltarli e fare il bene di questo ragazzo. "

La formula: prestito con obbligo alle 10 presenze?

Certo, non tutto è così semplice. Da capire c'è soprattutto la formula con la quale Inter e Roma potranno finalmente raggiungere un accordo. In sostanza, l'ostacolo che venerdì 17 - quando si dice la sfortuna - aveva fatto naufragare lo scambio con Spinazzola. Marotta e Ausilio vorrebbero cedere Politano, lontano dalle idee tattiche di Conte, in prestito con obbligo di riscatto. Che Petrachi, per cautelarsi, vorrebbe invece trasformare in diritto. Probabile che alla fine le due dirigenze trovino un accordo a una via di mezzo, ovvero un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze in campo (10?). Politano, intanto, aspetta.