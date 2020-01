Politano-Spinazzola: Inter e Roma lavorano ad uno scambio che si può completare martedì 14

Da una parte la necessità della Roma di trovare un giocatore che potesse sostituire Zaniolo infortunato, dall’altra quella dell’Inter di avere un esterno visto le difficoltà per arrivare ad Ashley Young. Ecco che Inter e Roma hanno provato ad aiutarsi a vicenda con uno scambio Politano-Spinazzola.

L’idea è nata in mattinata, con la Roma che ha bussato alla porta dell’Inter per avere Politano dopo il brutto infortunio di Zaniolo che ha chiuso la stagione dopo aver rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Politano, inoltre, ha trovato poco spazio nell’Inter targata Conte, collezionando solo 11 presenze (253 minuti totali), ed è pronto ad una nuova avventura per giocarsi anche le sue carte in ottica Nazionale. Spinazzola, invece, sarebbe perfetto per il ruolo di esterno che serve a Conte, visto che l'Inter non ha ancora trovato l'accordo con il Manchester United per Ashley Young.

Video - Solskjaer gela l'Inter: "Young è il nostro capitano, non credo partirà a gennaio" 00:57

Politano viene valutato 25 milioni dai nerazzurri, valutazione simile fatta anche dalla Roma per Spinazzola, anche se il club giallorosso lo aveva acquistato per 29,5 milioni in estate dalla Juventus. Le due squadre sembrano però molto vicine all’accordo che potrebbe concretizzarsi già nella giornata di domani.