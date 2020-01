Altro colpo di scena. L'ennesimo in poche ore. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, ora, rischiano seriamente di rimanere dove sono: il primo all'Inter, il secondo alla Roma. L'accordo tra i due club, praticamente concluso nella giornata di ieri, in realtà non è mai stato trovato. E dunque lo scambio alla pari tra l'esterno giallorosso e quello nerazzurro rischia di risolversi in un clamoroso nulla di fatto.

'Il Tempo': l'affare è definitivamente saltato

Secondo 'Sky Sport', le difficoltà riguardano ancora la formula del trasferimento a Milano di Spinazzola. L'Inter aveva proposto un diritto di riscatto al posto dell'obbligo, poi i club e gli agenti avevano iniziato a ragionare sulla possibilità di inserire nel contratto il numero delle presenze in campo dell'ex bianconero (15?). Ma, nonostante l'ottimismo delle scorse ore, un'intesa totale non è mai stata raggiunta. E ora i due club sono pessimisti sulle possibilità di una fumata bianca. Secondo 'Il Tempo', addirittura, si può già parlare di affare definitivamente saltato. Tanto che anche gli agenti dei due calciatori avrebbero confermato come non esistano più le condizioni per arrivare a un accordo.

Suso e Moses tornano in corsa?

Da capire se lo stop, come detto, sia soltanto momentaneo oppure se non ci sia più la possibilità di tornare indietro. Se quest'ultima ipotesi si avverasse, cambierebbe il mercato sia della Roma che dell'Inter: i giallorossi potrebbero virare con decisione sul milanista Suso, mentre per i nerazzurri, intenzionati a lasciar partire Lazaro in prestito, tornerebbe in corsa Victor Moses, già allenato da Conte al Chelsea. Sull'asse Milano-Roma sono ore caldissime.