Polveriera Milan, anche Stefano Pioli potrebbe lasciare dopo la Coppa Italia

Rivoluzione totale in casa-Milan: l'ipotesi del Tuttosport è che oltre a saltare Zvonimir Boban e Paolo Maldini (manca solo l'ufficialità), possa lasciare anche Stefano Pioli.

Secondo la ricostruzione, il tecnico avrebbe già capito che il suo destino è segnato e quindi non avrebbe più senso continuare, senza la fiducia di una società che sta cambiando volto e vertici per l'ennesima volta.

L'idea di Gazidis Elliot - ormai è arcinoto - è quello di dare la gestione di società e squadra in mano Rangnick e al suo staff, di conseguenza non ci sarà più posto nel Milan del futuro per Stefano Pioli.

La comunicazione potrebbe già arrivare dopo la partita di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus. Rivoluzione o super-rivoluzione al Milan? Lo sapremo solo nelle prossime ore.