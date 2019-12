Pradè esonera virtualmente Montella: "Momento difficilissimo, è una decisione sofferta"

A margine della pesante sconfitta per 4-1 della Fiorentina contro la Roma, si conferma la situazione di emergenza in casa Viola. Un ko che mette seriamente in discussione Vincenzo Montella. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds della Fiorentina Daniele Pradè fa capire che la situazione per il tecnico è quasi compromessa:

"Momento difficilissimo che non ci aspettavamo di passare. Credevamo di avere una squadra in grado di ottenere risultati diversi. Rifletteremo nelle prossime ore sfruttando anche la sosta che ci da tempo per prendere le decisioni migliori possibili. Questa sarà una notte molto lunga. A caldo non sappiamo dire molto altro”.

Parole a cui c’è da aggiungere anche una sorta di non-smentita di fronte alla domanda sui nomi legati all’eventuale nuova scelta per la panchina. Così Pradé:

E' prematuro parlarne, ma sono devastato perché nessuno pensava di trovarsi in una situazione del genere a Natale. Commisso? E' deluso. Non ha mai mandato via un dipendente nelle sue aziende e la prossima sarà una decisione dolorosa ".

Insomma, visti anche i numeri - su 24 partite complessive sulla panchina della Viola, Montella ne ha vinte solo 4! - la situazione per l'allenatore campano si può definire ormai come praticamente compromessa.