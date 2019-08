Niente Milan, nonostante la datata corte dei rossoneri e del suo ex allenatore Marco Giampaolo: Dennis Praet vestirà la maglia del Leicester. E dunque, proprio agli sgoccioli del calciomercato inglese, lascerà la Sampdoria e la Serie A dopo tre stagioni per tentare l'avventura in Premier League.

Superati gli ultimi ostacoli

Secondo 'Sky', gli ultimi ostacoli al buon esito della trattativa sono stati risolti: Sampdoria e Leicester avevano trovato l'accordo già nelle scorse ore sulla base di 21 milioni di euro, ma inizialmente era mancata l'intesa sull'ingaggio tra le Foxes e Praet, arrivata in un secondo momento. Tutto risolto, dunque, e operazione chiusa. Tanto che il belga non è stato nemmeno convocato per l'amichevole andata in scena in serata tra i blucerchiati e lo Spezia. Praet lascia dunque la Sampdoria dopo tre anni: arrivato a sorpresa dall'Anderlecht nell'estate del 2016, si è ben presto imposto nel centrocampo di Giampaolo diventandone un punto fermo e conquistando le attenzioni di mezza Europa. Tra le solite Juventus, Inter e soprattutto Milan, segnalate a più riprese su di lui, a spuntarla è stato il Leicester.

Giovani Lo CelsoGetty Images

Tottenham, colpaccio Lo Celso

Se i campioni d'Inghilterra 2016 si sono assicurati il colpo Praet, il Tottenham non è stato da meno: gli Spurs hanno infatti trovato un accordo con il Betis per il trasferimento a Londra di Giovani Lo Celso, talento tascabile reduce dalla Copa America con l'Argentina. Operazione dai valori ancora una volta altissimi: 60 milioni di euro. E ufficialità prevista per domani, entro il gong del mercato in programma alle 18 italiane. Il Tottenham si consola così dai probabili mancati arrivi di Philippe Coutinho e Paulo Dybala, il primo poco propenso a lasciare il Barcellona in prestito e il secondo troppo costoso tra stipendio e commissioni. Un bel modo di cadere in piedi.