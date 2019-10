Preziosi incontra Carrera a cena: è lui il post Andreazzoli per il Genoa, sullo sfondo Guidolin

Dopo il ko per 5-1 contro il Parma, Preziosi ha deciso di cacciare Aurelio Andreazzoli alla guida del Genoa. Tra i due c’era già un accordo prima della sosta per le Nazionali: in caso di altra sconfitta sarebbe stato esonero...

Carrera supera Guidolin

Negli ultimi giorni era stato contattato Francesco Guidolin, anche se l’ultima avventura dell’ex allenatore dell’Udinese è datata 2016 con lo Swansea City in Premier League. Ecco che nelle ultime ore si è fatta avanti la pista Massimo Carrera che nelle ultime stagioni si è diviso tra la collaborazione con Conte (alla Juventus e in Nazionale) e lo Spartak Mosca con il quale ha vinto un campionato russo e una Coppa nazionale russa nella stagione 2016-2017. Carrera, secondo Sky Sport, ha incontrato a cena il presidente Preziosi proprio per definire l’accordo che lo porterà al Genoa, con un contratto fino a giugno, estendibile (in automatico) per una seconda stagione in caso di salvezza. Era stato contattato anche Thiago Motta che nella passata stagione aveva cominciato la carriera di allenatore nelle giovanili del PSG.