Primo rinforzo per il Lecce: arriva lo svincolato Giulio Donati, ex Inter e Bayer Leverkusen

Primo rinforzo per il Lecce che ha già messo sotto contratto l’esterno Giulio Donati, che era rimasto svincolato lo scorso luglio dopo tre stagioni al Mainz. Il casse ’90, cresciuto nella Primavera dell’Inter, ha firmato un contratto con i giallorossi fino a giugno 2020, con opzione per una seconda stagione qualora il Lecce dovesse salvarsi.

Per Giulio Donati è un ritorno a Lecce, avendo vestito la maglia dei salentini nella stagione 2010-2011, collezionando 14 presenze in Serie A (anche un assist per lui) e 2 in Coppa Italia. Donati era in prestito proprio dall’Inter, che lo girò poi in prestito a Padova e Grosseto. Poi le esperienza in Bundesliga con le maglie di Bayer Leverkusen e Mainz.