Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Roma-Napoli (Sabato 2 novembre ore 15.00)

PASTORE PUNTO FERMO, RECUPERA L'EX MANOLAS

Fonseca dá ancora fiducia a Pastore sulla trequarti. Juan Jesus sostituisce Fazio squalificato, Mancini ancora a centrocampo. Zaniolo e Kluivert gli esterni. Napoli senza Allan per un mese: gioca Zielinski. Mertens con Milik davanti. Manolas ok.

Bologna-Inter (Sabato 2 novembre ore 18.00)

MEDEL VUOLE ESSERCI, SENSI FORSE IN PANCHINA

Mihajlovic ritrova Medel e Danilo. Palacio prima punta, Santander escluso inizialmente. Conte non pare intenzionato a fare turnover. Forse riposano Godin e Asamoah, pronti Bastoni e Biraghi.

Torino-Juventus (Sabato 2 novembre ore 20.45)

VERDI CON BELOTTI, PJANIC IN DUBBIO

Mazzarri cerca una reazione per uscire dal periodo negativo. Verdi spalla di Belotti. Lyanco centrale difensivo. Nella Juventus rientra de Ligt, mentre appare improbabile il recupero di Pjanic. Davanti Ronaldo e Dybala. Possibile Douglas Costa sulla trequarti, si candida anche Ramsey.

Atalanta-Cagliari (Domenica 3 novembre ore 12.30)

MURIEL TITOLARE, GIOCA MALINOVSKYI, NANDEZ DAL 1'

Gasperini cambia qualcosina in ottica Champions. Riposa Gomez, De Roon squalificato, dietro fuori Djmsiti. Nel Cagliari Dubbio tra Ionita e Rog. Nainggolan trequartista, Nandez dal 1'.

Genoa-Udinese (Domenica 3 novembre ore 15.00)

AGUDELO CONFERMATISSIMO, TUDOR ESONERATO

Motta conferma il suo Genoa molto offensivo, con Gumus, Agudelo e Kouamé alle spalle di Pinamonti. Sempre ko Criscito. Nell'Udinese tanti dubbi, visto l'esonero di Tudor. Fofana e Walace dovrebbero giocare.

Lecce-Sassuolo (Domenica 3 novembre ore 15.00)

LAPADULA CONFERMATO, IN DUBBIO CAPUTO, FIDUCIA A BOGA

Liverani conferma Lapadula davanti, supportato da Falco e Mancosu. Shakhov in mediana. Nel Sassuolo in forte dubbio Caputo: pronto Defrel. In mezzo rientra Obiang dal 1'. Confermato Boga.

Verona-Brescia (Domenica 3 novembre ore 15.00)

STEPINSKI TITOLARE, BALOTELLI CON DONNARUMMA

Juric ripropone Stepinski dal 1'. Con lui Verre e Zaccagni. Nel Brescia ancora 3-5-2 con Balotelli e Donnarumma davanti. Martella a sinistra.

Fiorentina-Parma (Domenica 3 novembre ore 18.00)

VLAHOVIC SI CANDIDA, VENUTI A DESTRA, INGLESE NON RECUPERA

Montella senza Lirola, Caceres, Ribery e Pezzella. Dentro Ranieri, Ceccherini, Venuti e Vlahovic. Nel Parma solito 11. Rientra Scozzarella, Karamoh nel tridente.

Milan-Lazio (Domenica 3 novembre ore 20.45)

SUSO DALL'INIZIO, CORREA CON IMMOBILE

Suso titolare. Dopo l'esclusione iniziale con la SPAL, lo spagnolo torna titolare. Con lui Piatek e Calhanoglu. Musacchio in forte dubbio. Nella Lazio Immobile con Correa. Bastos si candida dietro.

Spal-Sampdoria (Lunedì 4 novembre ore 20.45)

IGOR TRA I TITOLARI, GABBIADINI RIENTRA

Semplici rilancia Igor a sinistra. Rischia il posto Reca. Davanti sempre Floccari e Petagna. Nella Samp si rivede Gabbiadini. Rigoni si guadagna una maglia da titolare. Depaoli a destra.