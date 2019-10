Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Lazio-Atalanta (Sabato ore 15)

PAROLO PER CORREA, MURIEL DAL 1'

Inzaghi al posto dello squalificato Leiva sceglie Parolo. Ancora Correa con Immobile. Nell'Atalanta Gomez e Ilicic appoggiano Muriel. Zapata ne avrá per un mese. Dietro occhio a Kjaer.

Napoli-Verona (Sabato ore 18)

MILIK CON MERTENS, KO PAZZINI

Ancelotti sceglie il Napoli migliore. Lozano recupera, ma per la panchina. Davanti Milik e Mertens. Torna Insigne a sinistra. Nel Verona solito 3-4-2-1 con Stepinski davanti. Infortunato Pazzini.

Juventus-Bologna (Sabato ore 20.45)

DOUGLAS COSTA RECUPERATO, KO MEDEL E TOMIYASU, OK DIJKS

Sarri ha diversi dubbi, legati al possibile turnover con vista Champions. Rientrati in gruppo Danilo, De Sciglio e Douglas Costa. Difficile vederli titolari subito. Possibile conferma di Dybala e Bernardeschi. Nel Bologna ko Medel, Tomiyasu, Destro. Palacio prima punta, ristabilito Dijks.

Sassuolo-Inter (Domenica ore 12.30)

RISCHIA DEFREL, SENSI IN RECUPERO

Defrel potrebbe rimanere in panchina. Possibile 4-3-1-2 con Traoré dietro a Caputo e Berardi. Nell'Inter Bastoni dietro per Godin. Sensi é in gruppo, ma potrebbe essere preservato per la Champions. Davanti Lukaku e Lautaro.

Cagliari-Spal (Domenica ore 15)

CACCIATORE IN DUBBIO, JOAO OK, SALA A DESTRA

Maran rischia di dover rinunciare a Cacciatore, acciaccato. Pronto Pinna. Nainggolan e Rog favoriti su Castro e Ionita. Tornato in gruppo Joao Pedro. Nella SPAL niente da fare per Di Francesco. Sala a destra, Reca a sinistra. Floccari con Petagna.

Sampdoria-Roma (Domenica ore 15)

RANIERI PASSA AL 4-4-2 CON GABBIADINI, DZEKO E UNDER NON CE LA FANNO

Cambia la Samp. Possibile 4-4-2 con Jankto e Depaoli esterni. Ok Murillo e Gabbiadini, che affianca Quagliarella. Nella Roma Dzeko, Under e Mkhitaryan non recuperano. Florenzi alto. Kalinic prima punta.

Udinese-Torino (Domenica ore 15)

TUDOR CON DUE PUNTE, MAZZARRI SCEGLIE ANCORA VERDI

Tudor schiera un'Udinese offensiva, con De Paul mezz'ala e Okaka in coppia con uno tra Nestorovski e Lasagna. Nel Torino Belotti con Verdi. Dietro conferma per Lyanco.

Parma-Genoa (Domenica ore 18)

RIENTRA DARMIAN, GENOA SENZA CRISCITO E ROMERO

D'Aversa ritrova Darmian e lo schiera a destra. Kucka ok in mezzo, Kulusevski con Gervinho e Inglese. Nel Genoa Criscito ko e Romero, Biraschi, Saponara squalificati. Dietro ci sono El Yamiq e Goldaniga. Pinamonti confermato.

Milan-Lecce (Domenica ore 20.45)

BALLOTAGGIO LEAO-REBIC, BABACAR DAL 1'

Pioli sceglie Conti ed Hernandez come terzini. Paquetá mezz'ala, Rebic si gioca una maglia con Leao. Nel Lecce ok Tachtsidis e Mancosu. Babacar prima punta.

Brescia-Fiorentina (Lunedí ore 20.45)

BALOTELLI CON DONNARUMMA, CHIESA IN RECUPERO

Nel Brescia l'11 migliore, con Romulo in appoggio alla coppia Balotelli-Donnarumma. Nella Fiorentina solito 11. Badelj e Chiesa stanno recuperando e vogliono esserci.