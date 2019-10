Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Parma-Verona (Martedì ore 19.00)

KARAMOH CONFERMATO, RECUPERA VELOSO

D’Aversa dà fiducia a Karamoh. Niente da fare per Bruno Alves e Gagliolo. Anche Inglese sempre out. Nel Verona recupera Veloso, che torna a far coppia con Amrabat. Dubbio tra Stepinski e Di Carmine davanti.

Brescia-Inter (Martedì ore 21)

DONNARUMMA TORNA TITOLARE, CONTE NON FA TURNOVER

Corini rilancia Donnarumma in coppia con Balotelli. Chancellor non ce la fa. Nell’Inter niente turnover. Giocano i migliori. Davanti Lukaku e Martinez.

Video - Conte: "Sono molto preoccupato, se Esposito diventa la panacea di tutti i mali qualcosa non quadra" 01:54

Napoli-Atalanta (Mercoledì ore 19.00)

LOZANO SI CANDIDA, MURIEL IN GRAN FORMA

Ancelotti cambia qualcosina. Tornano titolari Callejon e Ruiz. Davanti Lozano in vantaggio su Mertens per far coppia su Milik. Nell’Atalanta dentro i migliori. Ilicic, Muriel e Gomez davanti.

Cagliari-Bologna (Mercoledì ore 21.00)

NAINGGOLAN NON SI TOCCA, TORNA TITOLARE ORSOLINI

Nel Cagliari Klavan fa rifiatare Pisacane. Davanti i soliti tre: Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Nel Bologna Orsolini dal 1’. Poli ha qualche problemino: potrebbe dare forfait.

Juventus-Genoa (Mercoledì ore 21.00)

RONALDO DALL’INIZIO, MOTTA INSISTE SU GUMUS

Sarri schiera Demiral dietro (da capire chi riposa tra De Ligt e Bonucci). In mezzo riecco Matuidi e Khedira. Davanti Ronaldo e Dybala. Motta insiste su Gumus e Cassata. Kouamè torna negli 11 iniziali.

Video - Ronaldo: "Con Sarri sono felice, giochiamo un calcio più offensivo e creiamo più occasioni" 01:13

Lazio-Torino (Mercoledì ore 21.00)

RIENTRA LUIZ FELIPE, GIOCA ZAZA CON BELOTTI

Nella Lazio Luis Felipe titolare. In mezzo Lucas Leiva e Milinkovic, davanti Correa e Immobile. Nel Torino Zaza con Belotti. Lyanco ritrova un posto dietro.

Sampdoria-Lecce (Mercoledì ore 21.00)

GABBIADINI NON SI TOCCA, FALCO PER FARIAS

Ranieri va avanti con il 4-4-2 dove Jankto e Depaoli sono gli esterni. Gabbiadini ancora in tandem con Quagliarella. Nel Lecce Farias out due settimane. Gioca Falco con Babacar. Meccariello confermato a destra.

Sassuolo-Fiorentina (Mercoledì ore 21.00)

LOCATELLI TROVA SPAZIO, RIBERY SQUALIFICATI, CHANCE BOATENG

Squalificato Magnanelli nel Sassuolo. Dovrebbe giocare Locatelli, con Obiang e Traorè. Davanti ancora fiducia a Boga. Nella Fiorentina Boateng rileva lo squalificato Ribery. Venuti e Ceccherini per Lirola e Caceres.

Udinese-Roma (Mercoledì ore 21.00)

NESTOROVSKI INSIDIA LASAGNA, PASTORE MERITA FIDUCIA

Tudor cambia qualcosina dopo la debacle di Bergamo. Davanti Nestorovski e non Lasagna. A destra Ter Avest. Nella Roma l’unico recuperabile è Under. Pastore confermato. Rientra Kluivert.

Milan-Spal (Giovedì ore 21.00)

SUSO POTREBBE ESSERE ESCLUSO, PETAGNA CE LA FA

Pioli cambia qualcosina nel suo Milan. Bennacer in regia e Rebic esterno le due possibili grandi novità. Rischia Suso. Nella SPAL Petagna gioca. Strefezza a destra viene riproposto.