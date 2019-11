Probabili formazioni della 12a giornata: De Ligt rientra, ok Suso, Sensi e Caputo,

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Sassuolo-Bologna (venerdí ore 20.45)

TRAORÉ IN COPPA D'AFRICA U23, SORIANO E SANTANDER NON CONVOCATI

De Zerbi perde anche Traoré, impegnato in Coppa D'Africa Under 23. Rientrano Magnanelli e Caputo. Confermato Boga. Nel Bologna non convocati Soriano, Dijks, Tomiyasu, Destro, Santander. Titolare Svanberg. Dal 1' anche Medel.

Brescia-Torino (Sabato ore 15)

GROSSO CAMBIA MODULO, BASELLI KO

Grosso schiera un nuovo 4-3-3 conNdoj in medina a e Romulo nel tridente. Al centro Balotelli. Nel Torino assenti Bonifazi, Falque, Baselli: giocano Meité e Verdi.

Inter-Verona (Sabato ore 18)

SENSI TITOLARE, VENETI SENZA KUMBULLA E VELOSO

Conte ritrova Sensi dal 1' e lascia a riposo Godin. Gioca Bastoni. Davanti i soliti due. Nel Verona assenti Veloso e Kumbulla, oltre a Gunter. Dentro Pessina e Dawidowicz. Salcedo prima punta.

Napoli-Genoa (Sabato ore 20.45)

LOZANO CON MILIK, PANDEV E AGUDELO CONFERMATI

Ancelotti non fa rotazioni in mezzo e dietro. Giocano i migliori. Davanti con Milik c'é Lozano. Nel Genoa 4-2-3-1 molto offensivo con Gumus, Agudelo, Pandev dietro a Pinamonti.

Cagliari-Fiorentina (Domenica ore 12.30)

OLIVA CONFERMATO, SOTTIL DALL'INIZIO

Maran preferisce ancora Oliva a Cigarini. Nandez in vantaggio su Castro. Nella Fiorentina sempre squalificato Ribery. Dovrebbe giocare Sottil. Recuperato Pezzella.

Lazio-Lecce (Domenica ore 15)

CORREA IN RECUPERO, FALCO CON LAPADULA

Correa, che ha saltato il match di Europa League, dovrebbe recuperare. Se non ce la fa gioca Parolo in mezzo e si alza Luis Alberto. Torna Luiz Felipe dietro. Nel Lecce sempre out Farias. Falco preferito a Babacar.

Sampdoria-Atalanta (Domenica ore 15)

GIOCA RAMIREZ, MALINOVSKYI PER ILICIC

Ranieri sceglie Ramirez sulla trequarti, dietro a Gabbiadini e Quagliarella. In mezzo fiducia ad Ekdal. Nell'Atalanta Muriel prima punta e, vista la squalifica di Ilicic, alle sue spalle Malinovskyi e Gomez. Turnover dietro.

Udinese-Spal (Domenica ore 15)

NESTOROVSKI CON OKAKA, TORNA TITOLARE FLOCCARI

Gotti, confermato anche in questa giornata, schiera lo stesso 11 di Genova. Nestorovski con Okaka davanti, De Paul fa la mezz'ala. Nella SPAL Floccari con Petagna. Cionek al posto di Igor.

Parma-Roma (Domenica ore 18)

KO KARAMOH, RIENTRA CORNELIUS, FONSECA CON POCHE ALTERNATIVE

D'Aversa perde anche Karamoh, ma ritrova Cornelius, che gioca titolare. Gagliolo a sinistra. Nella Roma dentro i soliti. Pastore, Mancini, Zaniolo confermatissimi. Ancora in panchina Florenzi.

Juventus-Milan (Domenica ore 20.45)

DOUGLAS COSTA SI CANDIDA, SUSO IN RECUPERO

Sarri potrebbe rilanciare dal 1' Douglas Costa. Rientrano Cuadrado e De Ligt. Matuidi mezz'ala. Nel Milan Suso recupera e gioca. Krunic preferito a Kessié. Duarte dietro.