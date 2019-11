Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

ATALANTA-JUVENTUS (Sabato ore 15)

ZAPATA DALLA PANCHINA, PJANIC CI PROVA

Gasperini, senza gli squalificati Ilicic e Malinovskyi, alza Pasalic con Gomez e rilancia Barrow (Zapata dovrebbe esserci, ma solo per la panchina). Nella Juventus Pjanic e Matuidi in gruppo. Dovrebbero esserci. Out Alex Sandro, De Sciglio a sinistra. Davanti Higuain e Ronaldo, che si é allenato a parte, ma dovrebbe giocare dal 1'.

MILAN-NAPOLI (Sabato ore 18)

TORNA MUSACCHIO, FIDUCIA A KRUNIC, OK MERTENS E MANOLAS

Pioli ritrova Musacchio dietro, dá fiducia a Conti e Krunic e sceglie Bonaventura nel tridente (Calhanoglu é squalificato). Nel Napoli attacco con Mertens e Insigne. Rientrano Allan e Manolas.

TORINO-INTER (Sabato ore 20.45)

BERENGUER TITOLARE, RIENTRA D'AMBROSIO

Mazzarri, che ha perso per infortunio Iago Falque, Laxalt, Lyanco, sceglie Berenguer accanto a Belotti. Nell'Inter D'Ambrosio rientra tra i titolari. Vecino in mezzo. Ancora in dubbio Sensi.

BOLOGNA-PARMA (Domenica ore 12.30)

SORIANO VERSO IL FORFAIT, PARMA SENZA GERVINHO E CORNELIUS

Mihajlovic sceglie Svanberg per sostituire Soriano. Orsolini e Sansone esterni. Santander ko. Nel Parma out Cornelius, Gervinho, Grassi, Karamoh, Inglese. Giocano Sprocati e Brugman, rientra Bruno Alves.

ROMA-BRESCIA (Domenica ore 15)

PELLEGRINI A DISPOSIZIONE, BALOTELLI A RISCHIO

Fonseca ritrova Pellegrini, che potrebbe comunque iniziare in panchina. Mancini dietro e Diawara in mezzo. Nel Brescia problemi tra Grosso e Balotelli, che rischia la panchina. Pronto invece Torregrossa.

SASSUOLO-LAZIO (Domenica ore 15)

KO BERARDI E DEFREL, CORREA E IMMOBILE DAVANTI

De Zerbi senza Berardi e Defrel, che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili. Davanti Djuricic, Caputo e Boga. Nella Lazio tutti a disposizione tranne Marusic. Davanti i soliti Correa e Immobile.

VERONA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

VELOSO E KUMBULLA IN DUBBIO, VIOLA SENZA PULGAR E CASTROVILLI

Juric sceglie Di Carmine e non Salcedo davanti. In forte dubbio Veloso e Kumbulla. Nella Fiorentina squalificati Pulgar e Castrovilli. Al loro posto Benassi e Zurkowski. Ritorna Ribery.

SAMPDORIA-UDINESE (Domenica ore 18)

GABBIADINI O CAPRARI, NESTOROVSKI CON LASAGNA

Ranieri ripropone il suo 4-4-2 con Gabbiadini (favorito su Caprari) e Quagliarella davanti. Nell'Udinese Larsen a destra, Opoku dietro. Lasagna accanto a Nestorovski.

LECCE-CAGLIARI (Domenica ore 20.45)

FALCO FUORI UN MESE, NANDEZ IN DUBBIO

Liverano senza Falco e Farias a lungo. Gioca La Mantia con Lapadula. Nel Cagliari Nandez non al meglio: potrebbe giocare Ionita. Davanti sempre Simeone e Joao Pedro.

SPAL-GENOA (Lunedí ore 20.45)

STREFEZZA IN FORSE, RIENTRA CRISCITO, GIOCA PANDEV

Semplici dovrá valutare Strefezza, a forte rischio forfait. Pronto Sala. Davanti Paloschi e Petagna. Nel Genoa Kouamé stará fuori diversi mesi. Davanti Pandev, Pinamonti, Agudelo. Torna Criscito.