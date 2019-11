Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

BRESCIA-ATALANTA (Sabato ore 15)

BALOTELLI GIOCA, ZAPATA SEMPRE OUT, TORNA ILICIC

Grosso dá una chance a Balotelli. Resta fuori Donnarumma, gioca Torregrossa. Romulo sulla trequarti. Nell'Atalanta Kjaer al posto dello squalificato Toloi. Torna Ilicic, in panchina Hateboer. Zapata fuori ancora per almeno 10 giorni.

GENOA-TORINO (Sabato ore 18)

RIENTRA SCHONE, BELOTTI IN FORTE DUBBIO

Motta rilancia Schone al posto di Radovanovic. Davanti ancora Agudelo e Pinamonti. Nel Torino lotta contro il tempo di Belotti, che resta in forte dubbio. Pronto Zaza e con lui Verdi. Rincon dal 1' in mediana.

FIORENTINA-LECCE (Sabato ore 20.45)

PEZZELLA E CHIESA OUT, BABACAR CON FARIAS

Montella deve rinunciare a Pezzella e Chiesa. L'esterno viola non sta ancora bene e difficilmente verrá rischiato. Vlahovic e Ribery davanti. Nel Lecce squalficato Lapadula: davanti Babacar e Farias.

JUVENTUS-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)

ALEX SANDRO IN RECUPERO, RONALDO GIOCA, OUT BERARDI

Sarri dovrebbe ritrovare Alex Sandro a sinistra. Giocano Cuadrado e Khedira. Ronaldo in attacco con Higuain. Nel Sassuolo out Berardi e Ferrari. Davanti Boga, Djuricic e Caputo.

INTER-SPAL (Domenica ore 15)

DENTRO BASTONI E GAGLIARDINI, GIOCA VALDIFIORI

Conte tiene a riposo Godin. Dietro chance per Bastoni. In mezzo Gagliardini, Brozovic e Vecino, davanti i soliti due. Nella SPAL Floccarri con Petagna. Al posto di Missiroli squalificato c'é Valdifiori.

LAZIO-UDINESE (Domenica ore 15)

IMMOBILE DAL 1', NESTOROVSKI CON OKAKA

Inzaghi, dopo averlo tenuto a riposo in Europa League, schiera Immobile dal ' in coppia con Correa. Gioca Patric dietro. Nell'Udinese Okaka con Nestorovski. Fuori Lasagna. Walace in mediana.

PARMA-MILAN (Domenica ore 15)

GERVINHO OK, DENTRO BENNACER E CALHANOGLU

D'Aversa deve rinunciare ancora a Cornelius, Inglese, Karamoh. Ko anche Scozzarella. Hernani in regia, Gervinho (recuperato) in attacco con Kulusevski e Sprocati. Nel Milan rientrano Bennacer e Calhanoglu. Conferme per Bonaventura e Krunic. Resta fuori Paquetá.

NAPOLI-BOLOGNA (Domenica ore 18)

MILIK ANCORA OUT? NON RECUPERA SORIANO

Ancelotti schiera ancora ancora la coppia Lozano-Mertens. Milik che non sta benissimo e rischia un nuovo forfait. Insigne ci prova. Callejon a destra. Nel Bologna sempre out Soriano, Dijks e Santander. Svanberg trequartista e Dzemaili in regia. Davanti Palacio.

VERONA-ROMA (Domenica ore 20.45)

KUMBULLA E VELOSO VERSO UN NUOVO FORFAIT, UNDER DAL 1'

Juric deve rinunciare ancora a Kumbulla e Veloso. Bocchetti e Pessina al loro posto. Davanti Verre e Salcedo appoggiano Di Carmine. Nella Roma Under al posto dello squalificato Zaniolo. Florenzi ancora in panchina.

CAGLIARI-SAMPDORIA (Lunedí ore 20.45)

MATTIELLO A DESTRA, PELLEGRINI A SINISTRA, GABBIADINI CONFERMATO

Maran, senza Olsen e Cacciatore, schiera Mattiello e Rafael. Torna Pellegrini a sinistra. Davanti i soliti. Nella Samp Thorsby terzino. Ramirez esterno. Davanti Gabbiadini e Quagliarella.