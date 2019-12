Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

INTER-ROMA (Venerdì ore 20.45)

DENTRO GODIN E BORJA, RIENTRA ZANIOLO, OK DZEKO

Conte sceglie Godin dietro, Borja Valero in mezzo e Biraghi a sinistra. La Roma invece risponde con il solito 11, in cui ci sono Zaniolo, Dzeko e Mkhitaryan. Out Kluivert.

ATALANTA-VERONA (Sabato ore 15)

DE ROON IN DUBBIO, OK MURIEL KO SALCEDO

De Roon ha avuto qualche problemino in settimana ed è in dubbio. Ok Gomez, Ilicic e Muriel davanti. Kjaer recuperato, ma in panchina. Nell’Hellas Veloso titolare, non rientra Kumbulla, ko anche Salcedo.

UDINESE-NAPOLI (Sabato ore 18)

GIOCA OKAKA, FORTE DUBBIO ALLAN E KOULIBALY

Gotti ripropone la coppia Nestorovski-Okaka, con De Paul mezz’ala. Becao dietro. Nel Napoli sono in fortissimo dubbio Allan e Koulibaly: pronti Elmas e Maksimovic. Llorente con Lozano e Milik.

LAZIO-JUVENTUS (Sabato ore 20.45)

LA LAZIO MIGLIORE, KO RAMSEY E KHEDIRA

Inzaghi ha tutti i suoi gioielli a disposizione. Assente Patric dietro: Luiz Felipe favorito su Bastos. Nella Juventus Dybala e Ronaldo in attacco. Bentancur confermato. Ko Ramsey dopo Khedira.

LECCE-GENOA (Domenica ore 12.30)

LA MANTIA CONFERMATISSIMO, GIOCA PANDEV

Liverani conferma La Mantia davanti, in coppia con Babacar. Squalificati Lapadula e Rossettini. Nel Genoa occhio al possibile cambio modulo. Pandev e Pinamonti sicuri titolari.

SASSUOLO-CAGLIARI (Domenica ore 15)

BERARDI IN GRUPPO, RIECCO CACCIATORE

De Zerbi ritrova Berardi, che potrebbe anche partire titolare con Boga e Caputo. In mezzo Duncan. Nel Cagliari solito 11, con Cacciatore a destra. Davanti Simeone e Joao Pedro.

SPAL-BRESCIA (Domenica ore 15)

PETAGNA GIOCA, DONNARUMMA CON TORREGROSSA

Semplici potrebbe sceglie il solo Valoti a supporto di Petagna, con un centrocampo molto più fisico. Nel Brescia torna Corini: Balotelli e Joronen sono in forte dubbio. Pronti Alfonso e Donnarumma.

TORINO-FIORENTINA (Domenica ore 15)

BELOTTI NON CE LA FA, CHIESA IN GRUPPO

Mazzarri litiga con Zaza e non recupera Belotti: giocano Verdi e Berenguer davanti. Nella Fiorentina ristabilito Chiesa, che farà coppia con Vlahovic. Dietro ancora Ceccherini.

SAMPDORIA-PARMA (Domenica ore 18)

QUAGLIA CON GABBIADINI, GERVINHO STRINGE I DENTI

Ranieri conferma la Samp di Cagliari. Ramirez e Jankto esterni, Quagliarella e Gabbiadini davanti. Nel Parma Gervinho e Kulusevski guidano l’attacco. Ancora avanzato Kucka. Sempre fuori Inglese e Cornelius.

BOLOGNA-MILAN (Domenica ore 20.45)

DIJKS FUORI ALTRI DUE MESI, CONFERMA PER KESSIE E BENNACER

Mihajlovic ha due dubbi: Dzemaili o Schouten, Skov Olsen o Orsolini. Intanto brutte notizie per Dijks, che dovrà stare fuori altri due mesi. Nel Milan stesso 11 di Parma. Confermati Kesisé e Bennacer, fiducia a Piatek.