Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

BRESCIA-LECCE (Sabato ore 15)

ANCORA BALOTELLI-TORREGROSSA, RIENTRA LAPADULA

Corini sceglie ancora la coppia Torregrossa-Balotelli. Nuova panchina per Donnarumma. Magnani sostituisce Cistana. Nel Lecce Falco e Lapadula davanti. Confermati Tabanelli e Majer.

NAPOLI-PARMA (Sabato ore 18)

GATTUSO PUNTA SU MILIK, KO KUCKA

Gattuso riparte da un 4-3-3 in cui Callejon e Insigne affiancano Milik. Squalificato Maksimovic. Nel Parma ko Kucka: gioca Brugman. Cornelius prima punta.

GENOA-SAMPDORIA (Sabato ore 20.45)

PINAMONTI CON FAVILLI, LINETTY FAVORITO SU JANKTO

Motta, senza Pandev e Agudelo, sceglie la coppia pesante Favilli-Pinamonti. Nella Sampdoria invece Ramirez recupera, mentre Jankto, non al meglio, si accomoda in panchina lasciando spazio a Linetty. Gabbiadini con Quagliarella.

VERONA-TORINO (Domenica ore 12.30)

RIENTRA KUMBULLA, POSSIBILE ZAZA-BELOTTI

Juric ritrova Kumbulla al centro della difesa. Pessina preferito a Verre. Mazzarri sceglie ancora Bremer dietro. Verdi sulla trequarti con Zaza e Belotti, recuperato, davanti.

BOLOGNA-ATALANTA (Domenica ore 15)

ORSOLINI TITOLARE, NIENTE DA FARE PER ILICIC

Mihajlovic ripropone Orsolini, mandando in panchina Skov Olsen. Medel in mezzo. Nell'Atalanta possibile qualche cambio dopo la Champions. Hateboer si candida a destra. Nulla da fare per Ilicic.

JUVENTUS-UDINESE (Domenica ore 15)

NIENTE SUPER TRIDENTE, BENTANCUR CI PROVA, DE PAUL IN DUBBIO

Sarri rinuncia a Higuain inizialmente. Il super tridente con Dybala e Ronaldo rimane ancora un'opzione a partita in corso. Danilo e Alex Sandro in terzini, possibile Rabiot in regia, anche se Bentancur si é allenato in gruppo e potrebbe farcela. Nell'Udinese in dubbio De Paul, che dovrebbe farcela. Okaka e Lasagna davanti.

MILAN-SASSUOLO (Domenica ore 15)

PIOLI HA TROVATO L'11 IDEALE, IN PORTA ANC ORA TURATI

Pioli ha trovato l'11 e non lo cambia. Stessa formazione di Bologna. Nel Sassuolo ancora Turati in porta, mentre Djuricic, Boga e Berardi sono tutti confermati nell'11 titolare.

ROMA-SPAL (Domenica ore 18)

SMALLING E MANCINI OUT, KURTIC SQUALIFICATO

Fonseca, senza Smalling infortunato e Mancini squalifcato, propone la coppia arretrata Cetin-Fazio. Poi la solita Roma, senza Mirante e Kluivert, indisponibili. Nella SPAL tante assenze, a cominciare da quella di Kurtic squalificato. Davanti Floccari e Petagna.

FIORENTINA-INTER (Domenica ore 20.45)

RIENTRA PEZZELLA, RIPOSA GODIN

Montella ritrova la colonna Pezzella dietro: sará titolare. In mezzo Badelj, davanti Chiesa e Vlahovic. Nell'Inter Godin e Candreva riposano. Spazio a Bastoni e D'Ambrosio.

CAGLIARI-LAZIO (Lunedí ore 20.45)

CHANCE PER IONITA, LUIZ FELIPE DIETRO

Maran, senza Rog squalificato, dá fiducia a Ionita in mediana. Poi il solito Cagliari. Nella Lazio Luiz Felipe terzo dietro, Lucas Leiva in regia e Immobile-Correa davanti.