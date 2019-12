Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Sampdoria-Juventus (mercoledì, ore 18.55)

Il gol salvifico che ha deciso il derby della Lanterna rilancia Gabbiadini che tornerà a partire dal primo minuto al fianco di Quagliarella. Il vero problema di Ranieri è sostituire lo squalificato Vieira in cabina di regia, dove pesa anche l’assenza di Ekdal. Ranieri potrebbe schierare Thorsby mentre è sicuro il rientro dal primo minuto di Jankto. Nella Juve, tra i pali toccherà ancora a Buffon, a centrocampo Rabiot quasi certamente farà rifiatare Matuidi mentre difficile rivedere il tridente pesante Ronaldo-Dybala-Higuain a Marassi più probabile che Sarri dia fiducia a Bernardeschi (favorito su Ramsey) a supporto di Ronaldo e uno fra Higuain e Dybala.

Fiorentina-Roma (venerdì, ore 20.45)

Dusan Vlahovic, dopo il gol a tempo quasi scaduto che ha regalato l’1-1 contro l’Inter, si candida per partire titolare al posto di Boateng, a meno che Chiesa non recuperi dal fastidio muscolare poco sopra il ginocchio. Per il resto Montella dovrebbe riproporre lo stesso schieramento, unico possibile cambio potrebbe essere Benassi al posto di Badelj, anche se il croato resta favorito. Fonseca invece riabbraccia Mancini, che agirà con Fazio. Kluivert potrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina mentre Mkhitaryan si contende una maglia con Perotti.

Udinese-Cagliari (sabato, ore 15)

Gotti spera di recuperare Jajalo in mezzo al campo ma la formazione non si dovrebbe discostare da quella vista allo Stadium anche se Nestorovski potrebbe essere preferito a Lasagna. Nel Cagliari, Maran può recuperare Pellegrini mentre al posto dello squalificato Nandez in mediana si dovrebbe rivedere il croato Rog.

Inter-Genoa (sabato, ore 18)

Piena emergenza per Conte che spera di recuperare Candreva e dovrà sicuramente rinunciare agli squalificati Brozovic e Lautaro. A centrocampo salvo recuperi in extremis di Gagliardini, potrebbe toccare al baby francese Agoume, a meno che il tecnico leccese non decida di schierare Candreva da mezzala. In attacco Esposito è favorito rispetto a Politano, per affiancare Lukaku in attacco. Nel Genoa scontato il rientro di Agudelo dalla squalifica mentre a centrocampo si va verso la conferma di Radovanovic.

Torino-SPAL (sabato, ore 20.45)

In casa granata si dovrebbe rivedere Belotti dal primo minuto in attacco mentre a destra De Silvestri insidia Ola Aina per una maglia. Semplici ritrova Kurtic, mentre in attacco Floccari si candida per una maglia al fianco di Petagna.

Atalanta-Milan (domenica, ore 12.30)

Gasperini ritrova Gomez che potrebbe spedire Malinovskyi in panchina. Improbabile il recupero di Ilicic, sulla destra solito ballottaggio Hateboer-Castagne. Pioli ha il bel problema di sostituire l’uomo più in forma, quel Theo Hernandez autore di 4 gol. Due le opzioni in campo: Ricardo Rodriguez o Calabria spostato a sinistra. In mediana scalpita Krunic che potrebbe anche spuntarla su Kessié mentre nonostante il buon finale di match, è improbabile che il francese scalzi Piatek che sarà confermato al centro dell’attacco.

Lecce-Bologna (domenica, ore 15)

Liverani ritrova capitan Lucioni ma deve rinunciare agli squalificati Majer e Lapadula. A sostituirli dovrebbero essere Babacar e Tabanelli. Senza Danilo squalificato, Mihajlovic per la trasferta al Via del Mare potrebbe scegliere di accentrare Tomiyasu con Mbaye a destra. Per il resto si va verso la conferma dell’undici che domenica ha sconfitto l’Atalanta.

Parma-Brescia (domenica, ore 15)

Out Inglese, Karamoh, Cornelius e Kucka, D’Aversa dovrebbe confermare in larga parte la formazione scesa in campo sabato al San Paolo, unico cambio potrebbe essere l’inserimento di Sprocati che dovrebbe completare il tridente offensivo con gli inamovibili Gervinho e Kulusevski. Nel Brescia in dubbio Ndoj, Corini ritrova Cistana che tornerà al centro della difesa al fianco di Chancellor. Difficile però fare previsioni visto che le Rondinelle mercoledì sono impegnate nel recupero contro il Sassuolo.

Sassuolo-Napoli (domenica, ore 20.45)

De Zerbi spera di recuperare Andrea Consigli e prima di pensare a questa sfida attende l’esito del delicato recupero contro il Brescia, Gattuso invece senza Koulibaly e Maksimovic è obbligato a schierare la coppia di centrali formata da Manolas e Luperto. In avanti Lozano insidia Insigne per una maglia da titolare nel tridente offensivo.