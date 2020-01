Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

BRESCIA-LAZIO (Domenica 5 ore 12:30)

TORREGROSSA DAL 1', GIOCANO CATALDI E PAROLO

Eugenio Corini deve ancora fare a meno di Dessena, ma recupera Ndoj. Davanti ancora Balotelli e Torregrossa. Spazio a Cataldi e Parolo per Simone Inzaghi, orfano di Luis Alberto e Lucas Leiva (entrambi squalificati). Ko Lukaku, Vavro, Patric e Marusic. Immobile ha avuto la febbre, ma dovrebbe farcela.

SPAL-HELLAS VERONA (Domenica 5 ore 15:00)

FLOCCARI CON PETAGNA, VERRE DALL'INIZIO

SPAL senza D’Alessandro, Reca, Fares e Sala. Petagna e Floccari davanti, gioca Kurtic. Non ci saranno Amrabat (squalificato), Salcedo, Empereur, Bessa e Badu per Ivan Juric. In mezzo Pessina, sulla trequarti Verre.

GENOA-SASSUOLO (Domenica 5 ore 18:00)

NICOLA PUNTA SU PANDEV, BERARDI ANCORA A RISCHIO

Davide Nicola non ha ancora deciso l'11 per il suo esordio. Davanti dovrebbe giocare Pandev. Non ancora titolari i due nuovi arrivi Perin e Behrami. Nel Sassuolo Berardi ancora a parte: rischio nuovo forfait. Gioca Traoré. Dietro ko Marlon, che rischia due mesi di stop. Pronto Ferrari.

ROMA-TORINO (Domenica 5 ore 20:45)

PEROTTI O KLUIVERT? SPAZIO A LAXALT

Fonseca non recupera Santon, Cristante, Zappacosta, Mirante e Pastore. Dubbio tra Perotti e Kluivert. Torino senza Bremer e Ansaldi. Giocano Djidji e Laxalt. Davanti Verdi e Belotti.

BOLOGNA-FIORENTINA (Lunedì 6 ore 12:30)

SORIANO CONFERMATO, CHIESA OK

Mihajlovic punta sul ritrovato Soriano e su Palacio prima punta. Denswil sempre dirottato a sinistra. Nella nuova Fiorentina di Iachini poche variazioni. Recupera Chiesa, affiancato da Boateng (ballottaggio con Vlahovic).

ATALANTA-PARMA (Lunedì 6 ore 15:00)

ZAPATA IN PANCHINA, QUALCHE CHANCE PER INGLESE

Solo panchina per il rientrante Duvan Zapata. Giocano Ilicic, Muriel e Gomez. Nel Parma pochissime chance per Cornelius e Gervinho, mentre potrebbe esserci (almeno in panchina) Inglese. Davanti Sprocati e Kulusevski.

JUVENTUS-CAGLIARI (Lunedì 6 ore 15:00)

RAMSEY DA MEZZ'ALA, RIECCO NANDEZ

Provato Ramsey come mezz'ala. Ai box solo Khedira, Bentancur (squalificato) e Chiellini. Davanti Dybala, Higuain e Ronaldo. Maran invece non cambia. Rientra Nandez, in attacco Joao Pedro e Simeone.

MILAN-SAMPDORIA (Lunedì 6 ore 15:00)

IBRA INIZIA IN PANCHINA, KO FERRARI

Difficilmente Ibrahimovic esordirà dal primo minuto, ma Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez a sinistra e Bennacer in regia. Piatek dal 1'. Nella Samp recuperati Depaoli, Bereszynski, Bonazzoli e Linetty. Murillo al posto dell’infortunato Ferrari (fuori a lungo).

LECCE-UDINESE (Lunedì 6 ore 18:00)

LAPADULA DAVANTI, OK SEMA

Sarà Dell’Orco a prendere il posto di Calderoni a sinistra. In attacco Falco e Lapadula. Ok sia De Maio che Sema per Luca Gotti, che non potrà contare su Samir. Davanti Okaka e Lasagna

NAPOLI-INTER (Lunedì 6 ore 20:45)

MERTENS IN PANCHINA, OUT KOULIBALY, DUBBIO BARELLA

Gattuso deve rinunciare a Koulibaly: gioca Luperto. Callejon e Insigne affiancano Milik. Sensi sicuro titolare, Barella ci prova. Davanti ok Lautaro e Lukaku. Dietro Godin. Ko D'Ambrosio.