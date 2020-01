Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

CAGLIARI-MILAN (sabato ore 15:00)

RIENTRA PISACANE, IBRA CON LEAO

Cacciatore non al meglio, Ceppitelli ancora out. Giocano Faragó e Pisacane. Poi il solito Cagliari con Joao Pedro e Simeone davanti. Nel Milan Calabria preferito a Conti, Krunic a Kessié. Ibra gioca dall'inizio in coppia con Leao.

LAZIO-NAPOLI (sabato ore 18:00)

CORREA IN FORTE DUBBIO, OUT ANCORA MERTENS E KOULIBALY

Inzaghi ritrova Luis Alberto e Lucas Leiva, ma deve rinunciare a Correa, che si é allenato a parte tutta la settimana. Gioca Caicedo. Nel Napoli sempre out Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic. Confermato il tridente con Callejon, Milik e Insigne. Dietro gioca Luperto. Da valutare Meret, pronto Ospina.

INTER-ATALANTA (sabato ore 20:45)

DENTRO SENSI E GODIN, PASALIC SI CANDIDA

Non ci saranno Skriniar e Barella per Antonio Conte, che recupera Godin in difesa, dove giocherà anche Bastoni. In mezzo Vecino e Sensi con Brozovic. Squadra titolare per Gian Piero Gasperini. Duvan Zapata parte ancora in panchina, mentre dovrebbe trovare spazio Pasalic.

UDINESE-SASSUOLO (domenica ore 12:30)

LASAGNA TITOLARE, OUT DUNCAN E LOCATELLI

Gotti sceglie Lasagna al fianco di Okaka. Poi solita Udinese. Nel Sassuolo squalificati Berardi e Locatelli, mentre alla lista degli indisponibili si aggiunge Duncan. Gioca Magnanelli in mediana, Traoré piú avanzato.

FIORENTINA-SPAL (domenica ore 15:00)

BENASSI CONFERMATO, DI FRANCESCO CON PETAGNA

Iachini ripropone l'11 di Bologna, con Benassi mezz'ala e Pulgar regista. Assente il solo Ribery. Nella SPAL in recupero Reca, che si candida a sinistra. Davanti Petagna e Di Francesco.

SAMPDORIA-BRESCIA (domenica ore 15:00)

RAMIREZ OUT, GIOCA MURILLO, TONALI SQUALIFICATO

Ranieri senza Colley, Depaoli e Ramirez. Pronti Murillo, Linetty e Jankto. Davanti Caprari insidia Gabbiadini. Nel Brescia squalificati Tonali e Cistana. Giocano Mangraviti e Viviani. In attacco sempre Torregrossa e Balotelli.

TORINO-BOLOGNA (domenica ore 15:00)

ANSALDI IN DUBBIO, GIOCA PALACIO

Mazzarri deve valutare Ansaldi, che non si é allenato in gruppo. Pronto ancora Ola Aina. Davanti sempre Verdi con Belotti. Nel Bologna nessuna variazione di rilievo. Dominguez é disponibile e andrá in panchina.

VERONA-GENOA (domenica ore 18:00)

RIECCO AMRABAT, FIDUCIA PAZZINI, CHANCE PER BEHRAMI

Verona quasi al completo. In mezzo rientra Amrabat, mentre davanti Verre e Zaccagni supportano Pazzini, confermato titolare. Nel Genoa Ankersen e Behrami in vantaggio su Ghiglione e Schone. Sanabria partner di Pandev.

ROMA-JUVENTUS (domenica ore 20:45)

PEROTTI CONFERMATO, HIGUAIN NON AL MEGLIO

Fonseca ha due dubbi: Florenzi in vantaggio su Spinazzola, Perotti avanti su Under. Out Kluivert. Nella Juventus un po' di apprensione di Higuain, che ha terminato in anticipo l'ultimo allenamento. Dovrebbe giocare Ramsey dietro alla coppia Dybala-Ronaldo. Rabiot mezz'ala, Demiral ancora preferito a De Ligt.

PARMA-LECCE (lunedì ore 20:45)

INGLESE DAL 1', BABACAR PREFERITO A LAPADULA

D'Aversa sceglie Scozzarella in regia e alza Kucka nel tridente, dove c'é anche Inglese, ormai recuperato. Nel Lecce davanti Babacar e Falco. Dietro ancora Donati a destra.