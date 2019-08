Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Parma-Juventus (Sabato ore 18)

KARAMOH SUBITO TITOLARE, DYBALA DAL 1’

D’Aversa lancia subito i nuovi Laurini, Hernani, Burgman e Karamoh. Inglese e Gervinho regolarmente titolari. Nella Juventus possibile panchina per de Ligt. Danilo favorito su De Sciglio a destra, Rabiot mezz’ala sinistra, Dybala prima punta. Higuain non dovrebbe essere nell’undici iniziale.

Fiorentina-Napoli (Sabato ore 20.45)

BOATENG PRIMA PUNTA, RIBERY IN PANCHINA, RISCHIA MERTENS

Montella con il dubbio Ribery. Il francese non è pronto e potrebbe giocare solo uno spezzone finale. In attacco Chiesa, Boateng e il giovane Sottil. Pulgar e Badelj in mediana. Nel Napoli Di Lorenzo e Manolas titolari. Possibile che l’escluso davanti sia Mertens.

Udinese-Milan (Domenica ore 18)

NESTOROVSKI PREFERITO A LASAGNA, SUSO TREQUARTISTA

Tudor riparte dalla difesa a tre, anche se è indisponibile De Maio. Pussetto largo a sinistra, De Paul appoggia Nestorovski. Nel Milan 4-3-1-2 con Suso dietro a Piatek e Castillejo. Paquetà, Bennacer e Leao non sono ancora pronti.

Cagliari-Brescia (Domenica ore 20.45)

NAINGGOLAN E NANDEZ GIOCANO, COPPIA DONNARUMMA-TORREGROSSA

Maran schiera i nuovi Nainggolan e Nandez. Pellegrini si candida a sinistra. Possibili Birsa e Joao Pedro in supporto di Pavoletti. Nel Brescia Joronen in porta, Tonali in regia, Spalek dietro al duo Donnarumma-Torregrossa. Balotelli è squalificato per quattro giornate.

SPAL-Atalanta (Domenica ore 20.45)

D’ALESSANDRO E DI FRANCESCO SUGLI ESTERNI, MURIEL CON ZAPATA

Semplici schiera i nuovi esterni D’Alessandro e Di Francesco. Davanti occhio a Moncini come partner di Petagna. Nell’Atalanta solito 11, con la novità Muriel accanto a Zapata.

Roma-Genoa (Domenica ore 20.45)

VERETOUT DAL 1’, SCHONE E PINAMONTI OK

Fonseca presenta una Roma molto simile a quella della scorsa stagione. Veretout in vantaggio su Cristante in regia. Dzeko davanti. Zaniolo ok. Nel Genoa dentro i nuovi Zapata, Schone e Pinamonti. Romulo a destra.

Sampdoria-Lazio (Domenica ore 20.45)

MURILLO GIOCA, CAPRARI NEL TRIDENTE, MILINKOVIC C’È

Di Francesco riparte dal 4-3-3. Murillo con Colley dietro. Tridente con Caprari-Quagliarella-Ramirez. Nella Lazio Vavro debutta dietro, Milinkovic mezz’ala, Lusi Alberto e Correa a sostegno di Immobile.

Torino-Sassuolo (Domenica ore 20.45)

TORO CON LA TESTA ALL’EUROPA LEAGUE, CAPUTO PRIMA PUNTA

Le scelte di Mazzarri dipenderanno in gran parte dall’impegno in Europa League contro il Wolverhampton. Possibile riposo per alcuni titolari. Nel Sassuolo dentro Toljan, Obiang, Traorè e Caputo subito nella mischia.

Verona-Bologna (Domenica ore 20.45)

HELLAS RIVOLUZIONATO, NEL BOLOGNA GIOCA DESTRO

L’Hellas di Juric si presenta stravolto al via del campionato. In campo Gunter, Rrahmani, Veloso, Lazovic e Verre. Nel Bologna due volti nuovi dietro: Tomiyasu e Denswil. Come attaccante partirà Destro.

Inter-Lecce (Lunedì ore 20.45)

SENSI E BARELLA GIOCANO, LAUTARO CON LUKAKU, LAPADULA-FARIAS DAL 1’

Conte conferma il suo 3-5-2. Out Godin, mentre sono disponibili Sensi e Barella, che partiranno titolari. Lukaku con Lautaro davanti. Nel Lecce coppia Lapadula-Farias sostenuta da Mancosu. Rossettini guida la difesa.