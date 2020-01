Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

LAZIO-SAMPDORIA (sabato ore 15:00)

CORREA ANCORA OUT, OCCHIO A CAPRARI

Simone Inzaghi schiera Jony al posto dello squalificato Lulic. Correa verso un nuovo forfait: sempre pronto Caicedo. Marusic non ancora recuperato. Nella Sampdoria dubbio sul partner di Quagliarella: Caprari, Bonazzoli e Gabbiadini in corsa. Confermati Jankto e Linetty, ok Colley.

SASSUOLO-TORINO (sabato ore 18:00)

RIECCO LOCATELLI, VERDI IN PANCHINA

De Zerbi ritrova Locatelli in mediana e dá fiducia a Traoré, vista la squalifica di Berardi. Nel Torino rischia la panchina Verdi (favorito Berenguer). Ancora out Baselli e Ansaldi.

NAPOLI-FIORENTINA (sabato ore 20:45)

KOULIBALY E MERTENS SEMPRE KO, GIOCA CUTRONE

Sempre out Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Meret, Mertens. Gattuso ritrova Luperto in mezzo, allarga Di Lorenzo e conferma centrocampo e attacco. Demme e Lobotka in panchina. Squadra confermata per Beppe Iachini, orfano del solo Ribery. Una sola novitá: Cutrone partner di Chiesa davanti.

MILAN-UDINESE (domenica ore 12:30)

DONNARUMMA IN RECUPERO, SPAZIO A LASAGNA

Gigio Donnarumma dovrebbe recuperare ed essere regolarmente in campo. Confermato il 4-4-2 con Castillejo largo, Ibrahimovic e Leao davanti. Nell'Udinese ok Stryger Larsen. Coppia d'attacco Lasagna e Okaka.

BOLOGNA-HELLAS VERONA (domenca ore 15:00)

ORSOLINI IN DUBBIO, PAZZINI DAL 1'

Orsolini, che ha subito una botta alla spalla in allenamento, dovrebbe essereci. In pre-allarma Skov Olsen. Bani con Danilo dietro. Nel Verona solita difesa e solito centrocampo. Davanti Verre e Zaccagni supportano Pazzini.

BRESCIA-CAGLIARI (domenica ore 15:00)

DONNARUMMA ANCORA IN PANCHINA, OUT CACCIATORE

Corini sceglie ancora Torregrossa accanto a Balotelli. Ndoj al posto dello squalificati Bisoli. Nel Cagliari Faragó a destra (Cacciatore ko), Cigarini in regia, Simeone e Joao Pedro davanti.

LECCE-INTER (domenica ore 15:00)

BABACAR CON FALCO, DALL'INIZIO SENSI E BARELLA

Liverani ha un dubbio da sciogliere tra Babacar e Lapadula (favorito il primo). Deiola confermato. Rientra Calderoni. Nell'Inter Sensi e Barella dall'inizio. Bastoni preferito a Godin.

GENOA-ROMA (domenica ore 18:00)

SANABRIA CON PANDEV, GIOCA UNDER

Nicola sostituisce Criscito con Goldaniga. Barreca e Ghiglione gli esterni. Pandev con Sanabria davanti. Roma senza Kolarov e Florenzi squalificati. Possibile giochi anche Spinazzola a destra, mentre a sinistra si candida Juan Jesus. Under al posto di Zaniolo.

JUVENTUS-PARMA (domenica ore 20:45)

RAMSEY CON DYBALA E CR7, GERVINHO CI PROVA

Sarri ripropone Cuadrado a destra e Rabiot mezz'ala. Ramsey con Dybala e Ronaldo. Higuain inizia in panchina. Nel Parma il dubbio é legato a Gervinho: se gioca arretra Kurtic e sta fuori Grassi. Altrimenti in campo i due centrocampisti. Inglese in vantaggio su Cornelius.

ATALANTA-SPAL (lunedì ore 20:45)

DUVAN GIOCA, DENTRO CASTAGNE, CHANCE DI FRANCESCO

Gasperini sceglie Duvan Zapata, sostenuto da Gomez e Ilicic. Lo squalificato Hateboer sarà sostituito da Castagne. Igor largo e Tomovic dietro per Semplici. Di Francesco in vantaggio su Floccari per sostituire Petagna.