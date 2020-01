Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

BRESCIA-MILAN (Venerdì ore 20.45)

OCCHIO A BJARNASON, CONFERMA PER IBRA E LEAO, OK CALHANOGLU

Corini ripropone la coppia Donnarumma-Torregrossa, vista la squalifica di Balotelli. Occhio a Bjarnason, provato trequartista. Nel Milan ok Calhanoglu e Musacchio, al quale però dovrebbe essere preferito Kjaer. In attacco ancora Ibra e Leao, mentre Rebic inizia in panchina.

SPAL-BOLOGNA (Sabato ore 15)

SEMPLICI CONFERMA IL SUO 11, GIOCA BARROW

SPAL con gli stessi 11 di Bergamo. Dabo in mediana, Reca a sinistra, Di Francesco davanti con Petagna. Nel Bologna Barrow al posto di Sansone (squalificato) e Palacio dal 1'. Dietro gioca Paz con Danilo.

FIORENTINA-GENOA (Sabato ore 18)

CUTRONE FAVORITO SU VLAHOVIC, CONFERMA PER SANABRIA

Iachini pare intenzionato a confermare l'11 di Napoli, con Benassi e Cutrone dall'inizio. Nel Genoa Ankersen e Barreca estern, rientra Criscito dietro. Davanti ancora Pandev e Sanabria.

TORINO-ATALANTA (Sabato ore 20.45)

TORO SENZA AINA E RINCON, GASP PUNTA SU ZAPATA

Mazzarri rilancia Laxalt e Meité per gli squalificati Aina e Rincon. Verdi e Berenguer in appoggio a Belotti. Nell'Atalanta Caldara dietro, Pasalic preferito a Freuler, Zapata prima punta.

INTER-CAGLIARI (Domenica ore 12.30)

OUT BROZOVIC, OK D'AMBROSIO, KO ROG

Conte sceglie Borja Valero per sostituire Brozovic, che non recupera. Rientra invece D'Ambrosio che si gioca a destra una maglia con Young. Titolari Sensi e Barella. Nel Cagliari non ci saranno Rog e Pisacane. Ionita mezz'ala.

PARMA-UDINESE (Domenica ore 15)

POCHE SPERANZE PER GERVINHO, DAVANTI OKAKA E LASAGNA

D'Aversa, dopo aver perso Inglese, non recupera nemmeno Gervinho. Nel tridente Kulusevski, Cornelius e Kurtic. Udinese con il solito 11. Becao dal 1', in attacco Lasagna e Okaka, mentre Nestorovski inizia in panchina.

SAMPDORIA-SASSUOLO (Domenica ore 15)

REGINI DIETRO, OK QUAGLIARELLA E RAMIREZ, DJURICIC DAL 1'

Ranieri ritrova Quagliarella e Ramirez, assenti a Roma. Il secondo inizia in panchina. Dietro gioca Regini. Nel Sassuolo Djuricic e Obiang favoriti su Traoré e Magnanelli.

VERONA-LECCE (Domenica ore 15)

OK KUMBULLA, BABACAR CON FALCO

Juric ritrova Kumbulla, smaltito il problema accusato con il Bologna. Verre e Pessina a sostegno di Di Carmine, favorito su Pazzini. Nel Lecce Babacar e Falco davanti, Petriccione in regia. Donati confermato a destra.

ROMA-LAZIO (Domenica ore 18)

DIAWARA FUORI DUE MESI, LUIS ALBERTO CE LA FA, CORREA FORSE

Fonseca perde anche Diawara. Lesione al menisco, fuori circa due mesi. Difficile il recupero di Perotti. Spinazzola terzino, Florenzi si gioca una maglia con Kluivert. Cristante in mezzo. Nella Lazio dovrebbe esserci Luis Alberto, mentre Correa al massimo va in panchina. Gioca Caicedo.

NAPOLI-JUVENTUS (Domenica ore 20.45)

DEMME SI CANDIDA, BENTANCUR E RABIOT CONFERMATI

Gattuso, sempre senza Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam, deve rinunciare anche ad Allan. Pronto Demme. Milik prima punta. Nella Juventus De Ligt dietro, Cuadrado a destra, Bentancur e Rabiot mezz'ali. Dubbi davanti. Dybala dovrebbe giocare.