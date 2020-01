Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

BOLOGNA-BRESCIA (Sabato ore 15:00)

BARROW INSIDIA PALACIO, DONNARUMMA IN VANTAGGIO SU AYÉ

Mihajlovic dovrebbe recuperare Denswil a sinistra. Dubbio davanti tra Palacio e Barrow. Rientra Sansone. Nel Brescia invece, vista l'ultima giornata di squalifica a Balotelli, la coppia d'attacco sará formata da Torregrossa e Donnarumma, preferito ad Ayé.

CAGLIARI-PARMA (Sabato ore 18:00)

OK PISACANE E CIGARINI, KULUSEVSKI VERSO IL FORFAIT

Maran ritrova Pisacane in mezzo e Cigarini in regia. Rog sempre ai box, gioca Ionita. Tra i pali Cragno. Nel Parma ancora in forte dubbio Gervinho e Kulusevski, a rischio forfait. Pronto nel caso Sprocati, nel tridente con Kurtic e Cornelius. Ko Sepe, in porta Colombi.

SASSUOLO-ROMA (Sabato ore 20:45)

DJURICIC TREQUARTISTA, CRISTANTE E UNDER DAL 1'

De Zerbi ritrova Marlon dietro e schiera Djuricic sulla trequarti, visto il contemporaneo ko di Traoré. Nella Roma Cristante in mezzo con Veretout, Spinazzola a destra, Under e Kluivert preferiti a Perotti.

JUVENTUS-FIORENTINA (Domenica ore 12:30)

PJANIC IN RECUPERO, OK CASTROVILLI

Sarri dovrebbe avere a disposizione Pjanic, in recupero dal problema alla caviglia. Se non ce la fa si accentra Bentancur e c'é spazio per Rabiot. Ramsey sulla trequarti. Dybala favorito su Higuain. Nella Fiorentina Ranieri e Ceccherini sostituiscono gli squalificati Milenkovic e Caceres. Castrovilli dovrebbe farcela.

ATALANTA-GENOA (Domenica ore 15:00)

GASP CONFERMA TUTTI, FAVILLI FAVORITO SU SANABRIA

Atalanta con lo stesso 11 della brillante vittoria a Torino. Pasalic e Muriel iniziano in panchina. Nel Genoa torna Criscito, gioca Schone e Favilli é favorito su Sanabria.

LAZIO-SPAL (Domenica ore 15:00)

CORREA FUORI 10 GIORNI, PALOSCHI PRIMA PUNTA

Inzaghi perde Correa per i prossimi due turni. Caicedo gioca con Immobile. Nella SPAL, priva degli squalificati Petagna e Valoti, giocano Murgia e Paloschi.

MILAN-VERONA (Domenica ore 15:00)

LEAO CON IBRA, DI CARMINE PRIMA PUNTA

Pioli sceglie Kessié e Krunic in mediana (Bennacer é squalificato) e Leao come partner di Ibra. Rebic inizia in panchina. Nel Verona Pessina e Zaccagni supportano Di Carmine. Poi tutti i soliti.

LECCE-TORINO (Domenica ore 18:00)

PETRICCIONE IN RECUPERO, CHANCE PER LYANCO

Liverani ritrova Petriccione in regia e sceglie Lapadula con Falco davanti. Nel Torino, senza Izzo e Bremer (acciaccato dopo la doppietta in Coppa contro il Milan), dovrebbe rivedersi Lyanco dietro.

UDINESE-INTER (Domenica ore 20:45)

UDINESE AL COMPLETO, ERIKSEN POSSIBILE DALL'INIZIO

Gotti schiera la miglior Udinese possibile. Okaka e Lasagna davanti. De Paul mezz'ala. Becao dietro. Nell'Inter qualche dubbio. Difficile il recupero di Brozovic, a rischio anche Valero e Sensi. Possibile centrocampo con Vecino, Barella e Eriksen. Sanchez davanti.

SAMPDORIA-NAPOLI (Lunedì ore 20:45)

RAMIREZ E JANKTO ESTERNI, RIENTRA MAKSIMOVIC, NON KOULIBALY

Ranieri punta sulla coppia Quagliarella e Gabbiadini. Tonelli con Colley dietro, Jankto e Ramirez esterni. Nel Napoli Maksimovic e Mertens a disposizione, ma gioca titolare solo il primo. Conferma per Demme.