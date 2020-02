Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

ROMA-BOLOGNA (Venerdì ore 20:45)

BALLOTAGGIO TRA PEROTTI E PASTORE, DENTRO DOMINGUEZ E BARROW

Fonseca ha due dubbi: Mkhitaryan o Perotti come trequartista, Kolarov o Santon come esterno. Per il resto formazione decisa, con Under e Kluivert esterni. Nel Bologna Barrow al posto dell’infortunato Sansone e Dominguez al posto dello squalificato Poli.

FIORENTINA-ATALANTA (Sabato ore 15:00)

CASTROVILLI IN GRUPPO, DENTRO PASALIC

Iachini dovrebbe preferire Igor a Caceres, visto che l’uruguaiano è dovuto volare in patria per motivi familiari. Castrovilli si è allenato in gruppo e dovrebbe giocare. Cutrone in vantaggio su Vlahovic. Nella Dea De Roon è squalificato: gioca Pasalic. Zapata prima punta.

TORINO-SAMPDORIA (Sabato ore 18:00)

LONGO CAMBIA QUALCOSA, JANKTO IN RECUPERO

Curiosità per la prima di Longo. Lyanco e Lukic le principali novità. Davanti dovrebbero agire Berenguer, Verdi e Belotti. Nella Sampdoria è in dubbio Jankto: al suo posto pronto Thorsby. Davanti Gabbiadini e Quagliarella.

HELLAS VERONA-JUVENTUS (Sabato ore 20:45)

BORINI CONFERMATO, DOUGLAS COSTA DALL’INIZIO

Nel Verona potrebbe cambiare qualcosina dopo il turno di mercoledì con la Lazio. Rientra Amrabat, Zaccagni e Pessina appoggiano Borini. Nella Juventus ancora 4-3-3, con Ronaldo, Higuain e Douglas Costa. Le mezz’ali saranno ancora Rabiot e Bentancur.

SPAL-SASSUOLO (Domenica ore 12:30)

BONIFAZI E CASTRO CONFERMATI, DJURICIC NON SI TOCCA

Semplici ritrova Petagna dal 1’ e conferma Bonifazi e Castro. Di Francesco titolare. Nel Sassuolo riproposto l’11 che ha steso la Roma, con Djuricic rifinitore.

BRESCIA-UDINESE (Domenica ore 15:00)

DONNARUMMA IN POLE, GOTTI NON CAMBIA

Il neo tecnico Lopez, senza Torregrossa squalificato, pensa a Donnarumma come partner di Balotelli. Chance per Bjarnason. Nell’Udinese nessuna variazione. Okaka e Lasagna tandem offensivo.

GENOA-CAGLIARI (Domenica ore 15:00)

SANABRIA CON PINAMONTI, OLIVA IN REGIA

Nicola sceglie Sanabria in coppia con Pinamonti. Dietro Zapata e Masiello, vista la squalifica di Romero. Nel Cagliari Oliva in regia per lo squalificato Cigarini. Joao Pedro e Simeone non si toccano.

NAPOLI-LECCE (Domenica ore 15:00)

RIECCO KOULIBALY, LIVERANI PUNTA SU BARAK E SAPONARA

Gattuso ritrova Koulibaly in coppia con Manolas. Demme in regia, Lobotka mezz’ala, Milik prima punta. Nel Lecce stessa formazione che ha battuto il Torino. Saponara agisce dietro alla coppia Falco-Lapadula.

PARMA-LAZIO (Domenica ore 18:00)

POSSIBILE CAPRARI DALL’INIZIO, CORREA ANCORA KO

D’Aversa senza Inglese, Sepe, Kulusevski, Scozzarella e Gagliolo. Giocano Pezzella, Brugman e Caprari. Nella Lazio non recupera Correa. Squalificati Milinkovic-Savic e Radu, dentro Parolo e Luiz Felipe.

INTER-MILAN (Domenica ore 20:45)

HANDANOVIC IN FORSE, MOSES O CANDREVA? IBRA OK, CON LUI LEAO

Conte spera di recuperare Handanovic, che sta facendo di tutto per esserci. Barella e Eriksen mezz’ali, Sanchez con Lukaku. A destra Candreva in leggero vantaggio su Moses. Nel Milan 4-4-2 con i recuperati Calabria, Kjaer e Ibrahimovic. Leao preferito a Rebic.