Udinese – Hellas Verona (Domenica ore 12:30)

GOTTI E JURIC NON CAMBIANO, FIDUCIA A OKAKA E BORINI

Nessuna squalifica per Udinese e Verona, l'unica defezione per la squadra di Juric è quella dell'infortunio di Giampaolo Pazzini per una lesione di 1° grado al polpaccio. Friulani con la coppia Okaka-Lasagna, veneti con il trio Zaccagni-Pessina-Borini e senza punte di ruolo.

Juventus – Brescia (Domenica ore 15:00)

RAMSEY TREQUARTISTA, RONALDO NON CONVOCATO: TONALI E TORREGROSSA IN DUBBIO

Sarri lascia a casa Cristiano Ronaldo: Ramsey dietro le due punte Dybala-Higuain; maglia da titolare per Rabiot a centrocampo. Nel Brescia si sono allenati a parte tutta la settimana Tonali e Torregrossa. In forte dubbio entrambi.

Sampdoria – Fiorentina (Domenica ore 15:00)

RAMIREZ CONFERMATO, DENTRO VIEIRA, VLAHOVIC DAL 1'

Ranieri conferma Ramirez dietro alla coppia Gabbiadini-Quagliarella. Vieira sostituisce lo squalificato Ekdal. Nella Fiorentina un solo dubbio davanti: Vlahovic é in vantaggio su Cutrone come partner di Chiesa.

Sassuolo – Parma (Domenica ore 15:00)

TRAORÉ INFORTUNATO, KUCKA E KULUSEVSKI OUT

De Zerbi probabilmente dovrá rinunciare a Traoré, che ha avuto un problema muscolare. Pronto Djuricic. Locatelli-Obiang diga centrale. Nel Parma ko Kucka e Kulusevski. Tridente con Siligardi-Cornelius-Caprari. Kurtic mezz'ala.

Cagliari – Napoli (Domenica ore 18:00)

ECCO PEREIRO, INSIGNE E KOULIBALY IN DUBBIO

Maran sceglie l'ex PSV Pereiro come trequartista dietro alla coppia Simeone-Joao Pedro. Nainggolan é squalificato. Nel Napoli chance per Politano e Maksimovic. A rischio forfait Insigne, Lozano (contrattura all'adduttore), Koulibaly e Milik, questi ultimi due hanno svolto allenamento personalizzato in palestra e che molto difficilmente potranno essere in campo. Nel caso di forfait è pronto Mertens.

Lazio – Inter (Domenica ore 20:45)

CAICEDO PIÚ DI CORREA, DUBBIO TRA VECINO ED ERIKSEN

Inzaghi, senza Lulic per un mese, indirizza Marusic a sinistra, con Lazzari a destra. Davanti Caicedo preferito a Correa. Nell'Inter rientra Lautaro, in porta Padelli e un solo dubbio in mediana dove Eriksen ha superato Vecino. Sensi ko.

Milan – Torino (Lunedì ore 20:45)

FIDUCIA A REBIC, TORNA ANSALDI

Pioli dá fiducia a Rebic, che gioca con Ibrahimovic. Sempre Kjaer in mezzo. Nel Torino rientra Ansaldi, dietro parte Lyanco, davanti Verdi con Belotti.