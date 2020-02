Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

BRESCIA-NAPOLI (venerdì 21 ore 20:45)

RECUPERANO JORONEN E TONALI, RIENTRA INSIGNE

Lopez senza Ayè, Cistana, Romulo, Torregrossa, Alfonso, ma recupera Joronen in porta e Tonali in mezzo al campo. Squadra confermata per Rino Gattuso, che rilancia Insigne. Sempre assenti Hysaj, Koulibaly, Younes e Malcuit. Davanti Mertens dal 1'.

BOLOGNA-UDINESE (sabato 22 ore 15:00)

KO ANCHE SVANBERG, OKAKA-LASAGNA DAL 1'

Spazio a Mbaye e Dominguez per Sinisa Mihajlovic, orfano di Denswil, Schouten, Svanberg, Santander, Dijks, Krejci, Medel, Sansone e Soriano. Possibile chance per Skov Olsen. Nell'Udinese solito 11.

SPAL-JUVENTUS (sabato 22 ore 18:00)

VICARI OUT, PJANIC E HIGUAIN A RIPOSO

Out Vicari, Dabo e Cerri per Gigi Di Biagio. Strefezza nel tridente, Petagna confermato. Ci saranno Rugani, De Ligt e Bentancur nella Juventus di Maurizio Sarri, che non avrà a disposizione Bonucci, Douglas Costa, Demiral e Pjanic. Khedira potrebbe essere convocato. In forte dubbio Higuain, che potrebbe essere preservato per Lione.

FIORENTINA-MILAN (sabato 22 ore 20:45)

DAL 1' PULGAR E CASTROVILLI, POSSIBILE CHANCE PER GABBIA

Torna Pulgar dal primo minuto per Beppe Iachini, che non potrà contare su Badelj squalificato. Castrovilli e Duncan mezz'ali. Nel Milan ko Kjaer, Biglia, Krunic e Duarte. Possibile chance per Gabbia dall'inizio. Davanti Ibra e Rebic. Calhanoglu da valutare fino all'ultimo.

GENOA-LAZIO (domenica 23 ore 12:30)

DENTRO SCHONE E CASSATA, CORREA DALL'INIZIO

Schone per Radovanovic (fuori a lungo) e Cassata per Sturaro. Queste le scelte di Davide Nicola, che spera di recuperare almeno Pandev. Spazio a Patric e Jony al posto di Luiz Felipe e Lulic per Simone Inzaghi. Rientra Correa dall'inizio come partner di Immobile.

ATALANTA-SASSUOLO (domenica 23 ore 15:00)

TURNOVER BERGAMASCO, DE ZERBI NON CAMBIA

Turnover per Gasperini dopo l'impresa in Champions League. Giocano Muriel, Zapata, Malinovskyi, Castagne e Tameze. Nel Sassuolo Boga e Berardi larghi, Locatelli in mezzo.

HELLAS VERONA-CAGLIARI (domenica 23 ore 15:00)

KO BORINI E PAZZINI, GIOCA MATTIELLO, OK ROG

Indisponibili Di Carmine, Borini e Pazzini per Ivan Juric, che abbasserà Pessina dando spazio a Verre. Davanti Stepinski. Confermato Mattiello per Rolando Maran, che recupera Nainggolan, ma dovrà fare a meno di Nandez (squalificato), Cacciatore, Pavoletti e Faragò.

TORINO-PARMA (domenica 23 ore 15:00)

BASELLI OK, VERDI IN PANCHINA, KULUSEVSKI IN DUBBIO

Moreno Longo recupera Baselli e preferisce Berenguer a Verdi. Nel Parma non ci saranno Sepe, Darmian, Scozzarella, Inglese, Barillà, Kucka, mentre Roberto D’Aversa potrebbe recuperare Kulusevski, in dubbio fino all'ultimo. Ok Gervinho e Cornelius.

Probabili formazioni ROMA-LECCE (domenica 23 ore 18:00)

SCALPITA CARLES PEREZ, SAPONARA DALL'INIZIO CON MANCOSU

Dentro Spinazzola, Cristante e Carles Perez nella Roma. Possibile esclusione per Under. Nel Lecce, privo di Falco e Babacar, ci sono Mancosu e Saponara ad affiancare Lapadula.

INTER-SAMPDORIA (domenica 23 ore 20:45)

BASTONI E CANDREVA TITOLARI, SI RIVEDE JANKTO

Bastoni dall'inizio, Candreva e Young esterni. Lautaro con Lukaku, ballottaggio tra Eriksen e Vecino. Nella Samp Gabbiadini con Quagliarella, Augello a sinistra, Jankto per Ramirez.