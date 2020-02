Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

LAZIO-BOLOGNA (sabato 29 ore 15:00)

ACERBI ANCORA IN DUBBIO, RECUPERANO SORIANO E SKORUPSKI

Inzaghi ha un solo dubbio: rischiare Acerbi o affidarsi ancora a Vavro. Si deciderá all'ultimo. Caicedo favorito su Correa. Nel Bologna rientrano Skorupski e Soriano, mentre sono piú indietro Medel e Sansone, che hanno lavorato parzialmente in campo.

UDINESE-FIORENTINA (sabato 29 ore 18:00)

SEMA NON CE LA FA, VLAHOVIC PREFERITO A CUTRONE

Gotti non recupera Sema: gioca ancora Zeegelaar. Davanti Okaka e Lasagna. Nella Fiorentina conferme per Duncan e Igor (che gioca esterno). In attacco Vlahovic con Chiesa.

NAPOLI-TORINO (sabato 29 ore 20:45)

MERTENS OUT, VERDI GIOCA, OK BASELLI

Gattuso non recupera Mertens, uscito per un colpo alla caviglia in Champions. Gioca Milik. Possibile un po' di turnover in mezzo e davanti. Sempre out Koulibaly. Nel Torino Verdi e Berenguer (recuperato) appoggiano Belotti. In mezzo ok Baselli.

MILAN-GENOA (domenica 1 ore 12:30)

DONNARUMMA NON CE LA FA, PANDEV TITOLARE

Pioli schiera Begovic al posto dell'infortunato Donnarumma. In mezzo ancora Gabbia. Davanti Rebic e Ibrahimovic. Nel Genoa Pandev fa coppia con Sanabria, torna Sturaro, confermato Masiello.

LECCE-ATALANTA (domenica 1 ore 15:00)

BABACAR E FALCO NON RECUPERANO, SI FA MALE TOLOI

Liverani ha poche alternative davanti, visto che Babacar, Farias e Falco non recuperano. Barak e Mancosu appoggiano Lapadula. Nell'Atalanta ko Toloi: gioca Caldara. In attacco Gomez, Ilicic, Zapata.

PARMA-SPAL (domenica 1 ore 15:00)

KULUSEVSKI E GERVINHO OK, CASTRO E VALDIFIORI DAL 1'

D'Aversa con il suo tridente migliore: Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Sempre ai box Kucka invece. Nella SPAL dentro Castro, Valdifiori e Valoti. Petagna non si tocca.

SASSUOLO-BRESCIA (domenica 1 ore 15:00)

DJURICIC SEMPRE TITOLARE, TORNA TORREGROSSA

Sassuolo con il consueto 11. Traoré é out, gioca ancora Djuricic. Obiang e Locatelli in mezzo. Lopez dovrebbe recuperare Torregrossa, Cistana e Romulo. I primi due nel caso partono titolari. Occhio a Skrabb.

CAGLIARI-ROMA (domenica 1 ore 18:00)

RIECCO ROG, NAINGGOLAN OK, PELLEGRINI OUT

Maran ritrova Rog, che fa la mezz'ala. Ionita sostituisce Nandez squalificato. Ok l'ex Nainggolan. Nella Roma ko Pellegrini. Larghi Under e Kluivert. Fazio per Mancini.

JUVENTUS-INTER (domenica 1 ore 20:45)

SARRI CAMBIA QUALCOSA, ERIKSEN DALL'INIZIO

Sarri, dopo il ko in Champions, cambia qualcosa nella Juventus. Possibile chance per De Sciglio a destra, per Matuidi in mezzo e per Ramsey. Nell'Inter invece Godin favorito su Bastoni, Eriksen mezz'ala, solita coppia davanti.

SAMPDORIA-HELLAS VERONA (lunedì 2 ore 20:45)

LINETTY CI PROVA, DI CARMINE PRIMA PUNTA

Ranieri, senza Murru e Ramirez, schiera Augello e Jankto. Linetty parzialmente in gruppo: dovrebbe esserci. Nel Verona Pessina in regia al posto di Veloso, Verre e Zaccagni a supporto di Di Carmine.