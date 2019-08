Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Bologna-SPAL (Venerdí 30/08 ore 20:45)

DESTRO E DZEMAILI DAL 1', RECA SI CANDIDA

Mihajlovic cambia qualcosina rispetto a Verona. Destro e Dzemaili titolari, fuori Kingsley e Palacio. Nella SPAL Igor confermato a sinistra, nonostante l'arrivo di Reca, che si candida comunque a giocare. Di Francesco appoggia Petagna.

Milan-Brescia (Sabato 31/08 ore 18)

GIAMPAOLO CAMBIA, DENTRO BENNACER, TORREGROSSA IN RECUPERO

Giampaolo cambia. 4-3-2-1 con Suso e Cahlanoglu alle spalle di Piatek. Bennacer e Kessié titolari. Nel Brescia stesso 11 di Cagliari, anche se Torregrossa, quasi recuperato, potrebbe spuntarla su Ayé.

Juventus-Napoli (Sabato 31/08 ore 20:45)

RABIOT PER MATUIDI, IL NAPOLI NON CAMBIA

Sarri studia solo una novitá. Rabiot mezz'ala al posto di Matuidi. Higuain ancora preferito a Dybala. Nel Napoli stesso 11 di Firenze, con Ghoulam a sinistra. Lozano in panchina.

Lazio-Roma (Domenica 1/09 ore 18)

OK LUCAS LEIVA, VERETOUT E MANCINI PRONTI

Inzaghi studia un solo cambio rispetto a Genova. Dentro Lucas Leiva e fuori Parolo. Nella Roma Mancini favorito dietro e Veretout favorito in mediana. Florenzi alto con Zappacosta dietro.

Atalanta-Torino (Domenica 1/09 ore 20:45)

RIECCO ILICIC, ANSALDI KO

Gasperini ritrova Ilicic, che prende il posto di Pasalic. Dietro Toloi cerca spazio. Nel Torino out Lyanco, Edera, Iago Falqué, Ansaldi, oltre a Nkoulou, sempre in diatriba con il club.

Cagliari-Inter (Domenica 01/09 ore 20:45)

PAVOLETTI KO, DENTRO ROG, BARELLA ANCORA IN PANCHINA

Cragno, Faragò, Cacciatore, Pavoletti indisponibili. Cigarini in regia, Nainggolan alzato, dentro Rog e Pellegrini. Nell'Inter stesso 11 della prima. In panchina Barella, non recupera De Vrij.

Genoa-Fiorentina (Domenica 1/09 ore 20:45)

ANDREAZZOLI NON CAMBIA, BOATENG E DALBERT DALL'INIZIO

Andreazzoli conferma il Genoa visto a Roma. Barreca favorito dunque su Pajac. Nella Fiorentina Boateng prima punta e Dalbert a sinistra. Ribery inizia in panchina.

Lecce-Verona (Domenica 01/09 ore 20:45)

LA MANTIA DA VALUTARE, DI CARMINE KO

Liverani proverá a recupera La Mantia: se non ce la fa dentro Mancosu e Falco seconda punta. Shakhov mezz'ala. Nel Verona Di Carmine non ce la fa e Pazzini é indietro di condizione. Gioca ancora Tutino.

Sassuolo-Sampdoria (Domenica 01/09 ore 20:45)

BERARDI OK, CONFERMATO GABBIADINI

De Zerbi ritrova Berardi e Magnanelli. Il primo gioca con Caputo e Boga nel tridente. Obiang favorito in mediana. Nella Samp Gabbiadini con Caprari e Quagliarella. Sempre out Maroni.

Udinese-Parma (Domenica 01/09 ore 20:45)

SEMA A SINISTRA, KARAMOH NEL TRIDENTE

Tudor cambia solo un uomo rispetto all'esordio vincente con il Milan: partito Pezzella, gioca Sema a sinistra. Nel Parma Kucka ok, Hernani in regia, Karamoh nel tridente.