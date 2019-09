Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Fiorentina-Juventus (Sabato ore 15)

BALLOTTAGGIO TRA SOTTIL E RIBERY, DANILO E MATUIDI TITOLARI

Montella sceglie Dalbert e Ribery nell’11 titolare. Il francese dovrebbe vincere il ballottaggio con Sottil. Nella Juventus spazio a Danilo a destra. Matuidi e Khedira confermati, così come Higuain.

Napoli-Sampdoria (Sabato ore 18)

INSIGNE RECUPERATO, MA IN PANCHINA, RIGONI SCALPITA

Ancelotti recupera Insigne, che giocherá uno spezzone finale. Possibile Lozano dall'inizio. Rui favorito su Ghoulam. Nella Sampdoria Jankto mezz'ala, Caprari e Rigoni (in ballottaggio con Ramirez) come esterni del tridente.

Inter-Udinese (Sabato ore 20:45)

CONTE PROVA IL TRIDENTE, ECCO GODIN, LASAGNA PRIMA PUNTA

Conte in allenamento ha provato un inedito 3-4-3 con Godin dietro, Sensi-Brozovic in mezzo, Sanchez e Politano accanto a Lukaku. Nell'Udinese formazione coperta e una sola punta (Lasagna). Okaka dovrebbe iniziare in panchina.

Genoa-Atalanta (Domenica ore 12:30)

SAPONARA OK, MA ESCLUSO, GASP NON PENSA ALLA CHAMPIONS

Stesso Genoa visto contro la Fiorentina. Andreazzoli non cambia. Esclusi Pajac e Saponara, anche se recuperato. Nell'Atalanta l'11 migliore. Gasperini non pensa alla Champions e schiera Ilicic, Gomeze Zapata. Muriel in panchina. Out Toloi e Castagne.

Brescia-Bologna (Domenica ore 15)

MATRI CON DONNARUMMA, PALACIO INSIDIA DESTRO

Corini lancia Matri in coppia con Donnarumma. Sempre ko Torregrossa. Occhio a Romulo, provato trequartista. Nel Bologna Palacio in vantaggio su Destro. Ko Danilo (fuori un mese), al suo posto Bani.

Parma-Cagliari (Domenica ore 15)

DARMIAN GIOCA, KUCKA OK, NAINGGOLAN FUORI UN MESE

D'Aversa sceglie Darmian a destra, Kucka in mezzo e ancora Kulusevski davanti. Nel Cagliari ko Nainggolan, che ne avrá per un mese. Castro trequartista dietro a Joao Pedro e Simeone.

SPAL-Lazio (Domenica ore 15)

DI FRANCESCO SEMPRE PUNTA, PROBLEMI PER LUIZ FELIPE

Semplici ha due dubbi: Berisha in porta, che non é al meglio, Valoti o Murgia come mezz'ala. Di Francesco in coppia con Petagna. Nella Lazio out Luiz Felipe. Gioca Bastos, favorito su Vavro. Poi i soliti, con Parolo inizialmente in panchina.

Roma-Sassuolo (Domenica ore 18)

SUBITO SMALLING E MKHITARYAN, DEFREL INIZIA IN PANCHINA

Fonseca lancia subito Smalling e Mkhitaryan dal 1'. Veretout é pronto e si candida in mediana. Under fuori oltre un mese. Nel Sassuolo ancora 4-3-1-2 con Traoré dietro a Caputo e Berardi. Defrel inizia in panchina.

Hellas Verona-Milan (Domenica ore 20:45)

SUBITO STEPINSKI, CASTILLEJO IN VANTAGGIO SU REBIC

Juric schiera subito Stepinski prima punta. Gunter avanti su Bocchetti dietro. Nel Milan Paquetá e Suso dal 1'. Castillejo in vantaggio su Rebic come spalla di Piatek.

Torino-Lecce (Lunedí ore 20:45)

VERDI POTREBBE GIOCARE, IAGO IN PANCHINA, FARIAS CON LAPADULA

Mazzarri esclude ancora Nkoulou, sceglie Ola Aina per l'infortunato Ansaldi e davanti potrebbe lanciare Verdi con Belotti. Iago, recuperato, inizia in panchina. Nel Lecce 4-3-1-2 con Falco in appoggio a Farias e Lapadula.