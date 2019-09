Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Cagliari-Genoa (Venerdì 20 settembre ore 20.45)

PELLEGRINI OK, SAPONARA IN LIZZA

Maran non stravolge il suo Cagliari. Dopo l’uscita forzata contro il Parma, Pellegrini recupera e dovrebbe essere del match. Chance per Castro. Andreazzoli conferma la coppia d’attacco Pinamonti-Kouamé, ma valuta Saponara dietro le due punte, al posto magari di Radovanovic. Ballottaggio aperto.

Udinese-Brescia (Sabato 21 settembre ore 15.00)

PUSSETTO CON LASAGNA, ROMULO MEZZ'ALA

Con la squalifica di De Paul per tre giornate, Tudor potrebbe optare per la coppia composta da Lasagna e Pussetto contro il Brescia. Okaka non é al top. La squalifica di una giornata a Dessena permette a Corini di abbassare Romulo, mentre Spalek gioca alle spalle delle due punte.

Juventus-Verona (Sabato 21 settembre ore 18.00)

DYBALA E BUFFON GIOCANO, TUTINO FALSO NUEVE

Cambia la Juve. Dopo la Champions League, Sarri potrebbe variare qualcosa nel proprio undici, optando per chi ha giocato meno, con Buffon tra i pali e Dybala in attacco. Assente Stepinski per squalifica, Juric potrebbe lanciare Tutino in attacco, supportato da Zaccagni e Verre.

Milan-Inter (Sabato 21 settembre ore 20.45)

CONTI TITOLARE, VECINO E D'AMBROSIO TITOLARI

Giampaolo ha diversi dubbi. La squalifica di Calabria spinge Conti verso una maglia da titolare. In attacco Paquetà in vantaggio su Rebic. Dopo la delusione in Champions League, Conte cambia: con Vecino a centrocampo (rischia Brozovic) e Lautaro nuovamente al fianco di Lukaku. Godin dal 1', D'Ambrosio esterno.

Sassuolo-Spal (Domenica 22 settembre ore 12.30)

DEFREL RISCHIA, TOMOVIC CONFERMATO

De Zerbi ha un dubbio in attacco tra Boga, Defrel e Traoré, a seconda del modulo. Toljan in vantaggio su Peluso. Semplici conferma la coppia d’attacco Petagna-DI Francesco, con Tomovic in difesa.

Bologna-Roma (Domenica 22 settembre ore 15.00)

PALACIO NON SI TOCCA, OK KOLAROV E ZANIOLO

Mihajlovic pronto a confermare Bani in difesa, dato l’infortunio di Danilo. In attacco Palacio in vantaggio su Destro. Dopo l’impegno in Europa League potrebbe rivedersi Zaniolo dal primo minuto. Titolari Kolarov e Florenzi.

Lecce-Napoli (Domenica 22 settembre ore 15.00)

FARIAS GIOCA, MANOLAS IN DUBBIO

Liverani premia Falco dopo la prova col Torino e non varia il suo 11. Ancora Lapadula-Farias. Pronti Malcuit, Llorente e Ospina a scendere in campo contro il Lecce. Ancelotti potrebbe contare anche su Milik, ormai tornato in gruppo. Manolas si allena a parte: rischia l'esclusione.

Sampdoria-Torino (Domenica 22 settembre ore 15.00)

RIGONI OK, OCCHIO A ZAZA E LYANCO

Di Francesco sceglie ancora Quagliarella e Rigoni in attacco, sostenuti da Caprari. Zaza resta in vantaggio su Verdi e Berenguer come partner di Belotti. Lyanco in lizza per una maglia.

Atalanta-Fiorentina (Domenica 22 settembre ore 18.00)

L'ORA DI MALINOVSKYI, RIBERY E CHIESA DAVANTI

Gasperini cambia dopo il tonfo di Champions. Pasalic e Malinovskyi titolari. Muriel é recuperato. Il 3-5-2 visto contro la Juve convince Montella, con Chiesa e Ribery in coppia in attacco dal primo minuto. Esclusione iniziale per Boateng e Vlahovic. Caceres ok dietro.

Lazio-Parma (Domenica 22 settembre ore 20.45)

CAICEDO E PAROLO DALL'INIZIO, KUCKA NON CE LA FA

L’Europa League costringe Inzaghi a operare un certo turnover. Luiz Felipe, Parolo e Caicedo dal 1'. Differenziato per Grassi, Scozzarella e Kucka. Gioca ancora Brugman. In attacco conferma per Kulusevski alle spalle di Inglese e Gervinho.