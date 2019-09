Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

VERONA-UDINESE (Martedí ore 19)

STEPINSKI TITOLARE, OKAKA DALL'INIZIO

Juric ripropone il suo centravanti, sostenuto da Zaccagni e Verre. Dawidowicz sostituisce lo squalificato Kumbulla. Nell'Udinese Okaka e Lasagna davanti. Mandragora si candida in mezzo.

BRESCIA-JUVENTUS (Martedí ore 21)

ECCO BALOTELLI, RAMSEY DIETRO L'HD

Corini lancia la coppia Balotelli-Donnarumma. Torna Dessena in mediana. Nella Juventus De Ligt dietro, Pjanic in regia, idea Ramsey dietro a Higuain e Dybala: il gallese se la gioca con Cuadrado. Ronaldo non convocato.

ROMA-ATALANTA (Mercoledí ore 19)

ZANIOLO GIOCA DALL'INIZIO, BALLOTTAGGIO ZAPATA-MURIEL

Fonseca sceglie Juan Jesus per Mancini dietro. Zaniolo supera Kluivert. Nell'Atalanta rientra Masiello. Hateboer a destra, Zapata in lotta con Muriel.

FIORENTINA-SAMPDORIA (Mercoledí ore 21)

RIBERY E CHIESA ACCIACCATI, MA PRESENTI, RISCHIA RIGONI

Montella conferma il suo 3-5-2, con Ribery e Chiesa davanti. Entrambi hanno avuto qualche acciacco fisico post Atalanta, ma ci saranno. Nella Samp Murillo titolare. Davanti Caprari insidia Rigoni. Confermato Gabbiadini.

GENOA-BOLOGNA (Mercoledí ore 21)

PINAMONTI E BARRECA TITOLARI, DIJKS NON CE LA FA

Andreazzoli cambia. Criscito dietro, Barreca a sinistra, Pinamonti punta. Mihajlovic sceglie Krejci al posto di Dijks, infortunato. Palacio prima punta.

INTER-LAZIO (Mercoledí ore 21)

DUELLO SANCHEZ-POLITANO, LAZZARI A DESTRA

Conte mischia le carte. Vecino in vantaggio su Barella, Biraghi a sinistra, Sanchez in lotta con Politano come spalla di Lukaku. Nella Lazio Lazzari a destra, Correa con Immobile. Poi tutti i migliori.

NAPOLI-CAGLIARI (Mercoledí ore 21)

MERTENS E ALLAN GIOCANO, OLIVA PER CIGARINI

Ancelotti cambia ancora. Mertens favorito per giocare in coppia con Llorente. Elman e Allan in mezzo. Nel Cagliari Oliva per Cigarini, Rog in vantaggio su Ionita.

PARMA-SASSUOLO (Mercoledí ore 21)

GAGLIOLO TORNA NEGLI 11, BOGA NEL TRIDENTE

D''Aversa rispolvera Gagliolo a sinistra. Per il resto conferme in mezzo e davanti. Nel Sassuolo Muldur e Toljan terzini. Nel tridente Boga e non Defrel.

SPAL-LECCE (Mercoledí ore 21)

SEMPLICI SENZA ESTERNI, BABACAR DAL 1'

Ko D'Alessandro. Semplici perde un altro esterno. Floccari insidia Di Francesco. Sala a sinistra. Nel Lecce Babacar e Falco in attacco. Shakov trova spazio in mediana.

TORINO-MILAN (Giovedí ore 21)

VERDI E BONIFAZI DENTRO, PAQUETÁ OUT, OCCHIO A KRUNIC E BENNACER

Mazzarri cambia il suo Toro. Dentro Bonifazi dietro, Berenguer in mezzo e Verdi a sostegno di Belotti. Nel Milan Hernandez a sinistra, Krunic e Bennacer in mezzo. Leao confermato. Ko Paquetá.