BRESCIA-SASSUOLO: rinviata

SPAL-PARMA (Sabato ore 15)

KURTIC IN RECUPERO, KUCKA E INGLESE GIOCANO

Semplici recupera Kurtic e sceglie Paloschi come partner di Petagna. Nel Parma Ingles e Kucka dal 1'. Darmian e Laurini tornano dopo la sosta.

VERONA-SAMPDORIA (Sabato ore 18)

VERRE SULLA TREQUARTI, GABBIADINI TITOLARE

Juric ha due dubbi: Kumbulla o Dawidowicz dietro, Verre (in vantaggio) o Pessina sulla trequarti. Nella Sampdoria spazio a Gabbiadini. In mezzo occhio a Vieira, visto che Linetty é ko.

GENOA-MILAN (Sabato ore 20.45)

PINAMONTI DAL 1', LEAO GIOCA, SPAZIO A KRUNIC

Andreazzoli sceglie Pinamonti in coppia con Kouamé. Pajac a sinistra. Nel Milan spazio a Piatek, Lealo, con Suso alle loro spalle. Krunic in mediana, Duarte dietro.

FIORENTINA-UDINESE (Domenica ore 12.30)

RIBERY-CHIESA SEMPRE IN COPPIA, RIENTRA DE PAUL

Montella non cambia. Stesso 11 di San Siro, con Chiesa e Ribery davanti. Nell'Udinese torna De Paul, che va ad affiancare Okaka. Becao ha qualche problemino, ma dovrebbe esserci.

ATALANTA-LECCE (Domenica ore 15)

TURNOVER PER GASPERINI, MANCOSU E BABACAR CONFERMATI

Gasperini cambia qualcosa. Dentro Kjaer, Djmsiti, Freuler, Gosens e Muriel. Nel Lecce Falco e Mancosu sostengono Babacar. Ko Tabanelli.

BOLOGNA-LAZIO (Domenica ore 15)

GIOCA SANTANDER, DIJKS NON RECUPERA

Nel Bologna Palacio dietro a Santander, visto che Soriano é squalificato. Lazio impegnata in Europa League e quindi in attesa.

ROMA-CAGLIARI (Domenica ore 15)

PELLEGRINI E MKHITARYAN KO, NAINGGOLAN DA EX

Roma in attesa, visto che gioca in Europa League. Sicuri assenti Mkhitaryan, Zappacosta, Under, Perotti, Pellegrini. Possibile Pastore sulla trequarti. Nel Cagliari potrebbe stare fuor Castro: é pronto Nainggolan. Se Castro gioca, rischia Rog.

TORINO-NAPOLI (Domenica ore 18)

LYANCO O BONIFAZI DIETRO, LUPERTO TITOLARE

Mazzarri deve scegliere chi tra Lyanco e Bonifazi sostituirá Bremer. Davanti ancora Verdi con Belotti. Nel Napoli Llorente e Mertens davanti, Insigne dovrebbe giocare. Manolas fa coppia con Luperto.

INTER-JUVENTUS (Domenica ore 20.45)

LUKAKU OK, RAMSEY CON DYBALA E RONALDO

Conte schiera la miglior Inter possibile. Stesso 11 di Barcellona con Lukaku al posto di Sanchez. Nella Juventus dentro i migliori. Ramsey trequartista, Dybala in vantaggio su Higuain come spalla di Ronaldo.