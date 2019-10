Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

VERONA-SASSUOLO (Venerdí ore 20.45)

OUT VELOSO, NEROVERDI CON BOGA O DEFREL?

Nel Verona fuori causa Veloso (infortunio muscolare), al suo posto Henderson. Amrabat prova a stringere i denti, ma non é al meglio. Ballottaggio Pessina-Zaccagni. Nel Sassuolo Toljan titolare, sempre ko Ferrari e Chiriches. Un dubbio davanti: Boga o Defrel o Traoré a seconda del modulo.

LECCE-JUVENTUS (Sabato ore 15)

FARIAS DALLA PANCHINA, POTREBBE RIPOSARE BONUCCI

Liverani schiera lo stesso 11 di San Siro e si tiene Farias come arma dalla panchina. Nella Juventus qualche cambio. Potrebbero riposare Cuadrado, Bonucci e Dybala. Chance per Demiral e Bernardeschi.

INTER-PARMA (Sabato ore 18)

RIPOSANO GODIN E CANDREVA, OUT INGLESE E CORNELIUS

Conte deve fare turnover. Possibile riposo per De Vrij, Candreva e Asamoah. Dietro gioca Ranocchia. Sensi non recupera. Nel Parma fuori sia Cornelius che Inglese. Potrebbe giocare Sprocati davanti. Niente da fare per Bruno Alves.

GENOA-BRESCIA (Sabato ore 20.45)

MOTTA PARTE DAL 4-3-3, BALOTELLI GIOCA

Thiago Motta cambia modulo. Spazio al 4-3-3 con Pandev e Kouamé in appoggio a Pinamonti. Barreca e Biraschi i terzini. Sempre ko Criscito. Nel Brescia Spalek trequartsta dietro a Donnarumma e Balotelli. Dessena stará fuori a lungo.

BOLOGNA-SAMPDORIA (Domenica ore 12.30)

PALACIO PRIMA PUNTA, CONFERMA PER BERTOLACCI

Mihajlovic sceglie Bani dietro e Palacio come punta centrale. Non é ancora recuperato del tutto Djiks. Nella Samp ancora 4-3-1-2 con qualche dubbio in mediana e davanti. Ekdal preferito a Jankto, conferma per Bertolacci, Ramirez trequartista.

ATALANTA-UDINESE (Domenica ore 15)

GOMEZ A RIPOSO, ANCORA OKAKA-LASAGNA

Gasperini potrebbe concedere un turno di riposo a Gomez. Pasalic fa rifiatare Freuler, Kjaer e Palomino non sono al meglio. Nell'Udinese ancora 3-5-2 con Okaka e Lasagna davanti. Non ce la fa Larsen.

SPAL-NAPOLI (Domenica ore 15)

STREFEZZA A DESTRA, MANOLAS CE LA FA, GIOCA MILIK

Semplici rilancia Strefezza a destra, con Reca a sinistra. Floccari e Petagna davanti. Nel Napoli solito turnover. Dovrebbe esserci Manolas dietro, che ha smaltiito il colpo al costato. Milik confermato davanti.

TORINO-CAGLIARI (Domenica ore 15)

MEITE IN MEDIANA, ACCIACCATO CEPPITELLI

Mazzarri conferma Lyanco e Laxalt. In mezzo possibile Meite per Lukic. Davanti ancora Verdi con Belotti. Nel Cagliari dubbio tra Rog e Castro. Ceppitelli non é al top, potrebbe giocare Klavan.

ROMA-MILAN (Domenica ore 18)

PASTORE E PEROTTI TITOLARI, PIATEK DAL 1'

Roma senza Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Cristante, Zappacosta, mentre Under potrebbe esserci almeno per la panchina. Giocano Pastore e Perotti. Nel Milan stesso 11 visto con il Lecce, con Piatek titolare e Leao in panchina.

FIORENTINA-LAZIO (Domenica ore 20.45)

MONTELLA NON CAMBIA, INZAGHI CONFERMA CORREA E IMMOBILE

Viola con lo stesso 11 visto nelle ultime sei giornate. Nessuna variazione, Chiesa e Ribery davanti. Nella Lazio Correa con Immobile. Lazzari recuperato a destra.