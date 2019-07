Problemi al ginocchio per André Silva: il Milan riuscirà a venderlo?

Problemi di natura economica? No, l’affare André Silva-Monaco non si è completato a causa di un problema fisico dell’attaccante portoghese. A rivelarlo è stato L’Equipe, nell’edizione odierna, affermando che André Silva non ha superato le visite mediche a causa di un infortunio al tendine rotuleo del ginocchio, infortunio patito nell’ultima stagione quando indossava la maglia del Siviglia.

Il Monaco ha così virato su Mariano Díaz del Real Madrid, mettendosi in concorrenza con la Roma che ha fatto partire la trattativa con i blancos per l’attaccante dominicano. André Silva resta così a Milanello, con il giocatore portoghese che si è allenato da solo mentre la squadra era negli States per l’International Champions Cup. Sarà ora davvero dura per il Milan riuscire a cedere il classe ’95, conoscendo il suo reale stato di forma.