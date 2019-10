Problemi di stomaco per Donnarumma: il Milan schiera Reina titolare col Genoa

Problemi in casa Milan con l’infortunio di Gianluigi Donnarumma che non ha potuto scendere in campo contro il Genoa a causa di un problema di stomaco durante la fase di riscaldamento. Dunque, spazio a Reina che debutta ufficialmente in questa stagione. Il portiere spagnolo rientra oggi dopo la squalifica di un giornata dopo il rosso preso durante il match contro il Torino, comminato a suo carico per proteste dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Aurelio Andreazzoli

Milan (4-3-2-1): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia, Çalhanoglu; Suso, Bonaventura; Piatek. All. Marco Giampaolo

Arbitro: Maurizio Mariani, sezione di Aprilia