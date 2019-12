Wojciech Szczesny tiene in apprensione la Juventus. Il portiere polacco, come annuncia il club bianconero in una breve nota pubblicata sul sito ufficiale, è alle prese con un lieve risentimento al muscolo pettorale destro. "Le sue condizioni - si precisa nella nota - verranno monitorate giorno per giorno". Szczesny, che proprio a causa dell'infortunio è stato costretto a saltare la sfida di campionato contro l'Udinese vinta 3-1 dai bianconeri di Sarri, rischia di saltare anche le prossime due sfide che attendono Ronaldo e compagni prima della pausa per le vacanze di Natale.

Si scalda Buffon, a un passo da Maldini

La Juventus, infatti, sarà di scena mercoledì alle 18.55 a Marassi contro la Sampdoria, in un match valido come anticipo della 17esima giornata di Serie A. Poi voleranno a Riad, in Arabia Saudita, dove domenica 22 sfideranno la Lazio nella finale di Supercoppa italiana in programma alle 17.45 ora italiana. A questo punto diventa probabile l'utilizzo di Gianluigi Buffon che, se fosse schierato contro i blucerchiati di Ranieri, aggancerebbe Paolo Maldini al comando della classifica All Time dei giocatori più presenti di sempre in Serie A (647).