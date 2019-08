Procuratore di Llorente nella sede dell'Inter: dopo Sanchez arriva anche l'ex Juventus?

Inter scatenata sul mercato: in attesa di perfezionare gli acquisti di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi (ormai in dirittura d’arrivo, con entrambi i giocatori in sede per firmare) Beppe Marotta potrebbe mettere a disposizione a stretto giro di posta di Antonio Conte un vice Lukaku di lusso, ovvero l’ex Juventus Fernando Llorente, attualmente svincolato.

Nella sede del club nerazzurro di viale della Liberazione è infatti stato avvistato l’agente di Fernando Llorente, Frank Trimboli per discutere del futuro del suo assistito, già inseguito dal Napoli. Di certo un uomo di fiducia di Antonio Conte nonché sorta di “usato sicuro”, buono per far rifiatare l'attaccante belga così come per incidere sui grandi palcoscenici della Champions. L’Inter avrebbe così a disposizione un attacco stellare composto da Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Fernando Llorente, con Icardi destinato a rimanere ai margini della rosa a meno di colpi di scena di questi ultimi giorni di mercato.