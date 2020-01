Il cuore Napoli si (ri)vedrà contro la Juventus?

C’è Napoli-Juventus al San Paolo domenica sera e non può essere un match come gli altri, anche se non è più sfida scudetto. Il quarto di finale contro la Lazio è stata la partita dell’orgoglio per il Napoli di Gattuso e della riappacificazione coi tifosi: contro la Juventus capolista in fuga gli azzurri getteranno ancora il cuore oltre l’ostacolo giocandosela alla pari? Inter e Lazio incrociano le dita…

Video - Gattuso: "Ritiro? Ho sentito parlare di pigiama party e cazzotti con Allan. Fate i seri!" 01:22

La Lazio abbatterà l’ostacolo Roma nel Derby?

Domenica bestiale di Serie A: l’antipasto del big match di Napoli è un Derby della capitale più sfizioso che mai, la sfida tra la terza forza della classe (ma potenzialmente seconda se dovesse sfangarla nel recupero) e quarta. La Lazio andrà a caccia della 12esima (!) vittoria consecutiva sperando al contempo nei passi falsi di Inter e Juventus, mentre la Roma proverà a fare lo sgambetto ai rivali cittadini consolidando la sua classifica di vertice. Comunque vada sarà una sfida extra lusso…

Video - Ranieri: "Lazio come il mio Leicester? Dipende da quante energie avrà a marzo, ma io ci proverei" 01:32

Il Milan riassaporerà la zona Europa?

A suon di punti tanto rocamboleschi quanto pesanti il Milan di Pioli è tornato in piena corsa per l’Europa dopo essersi aggrappato alle possenti spalle di Ibrahimovic. Rossoneri a -2 dalla zona Europa League con Cagliari (impegnato a San Siro vs Inter) e Parma davanti: se sbancano il Rigamonti si regalano una notte con vista europea. Non sarebbe niente male per chi non più tardi di un mese fa si arrabattava nelle acque paludose della classifica…

Video - Pioli: "Theo Hernandez può diventare uno dei migliori al mondo. Rebic si è rigenerato da solo" 02:03

Inter tra mercato e Cagliari: ritroverà la vittoria?

Poche storie: le vicissitudini di mercato stanno a zero, l’Inter deve ritrovare la vittoria per (quanto meno) mantenere le distanze con la vetta e nella migliore delle ipotesi avvicinarsi. Un Cagliari in aperta crisi è in ogni caso un avversario ostico, non foss’altro perché trascinato del Nainggolan tirato a lucido di questa stagione, grande ex di turno. La concentrazione dovrà essere solo ed esclusivamente puntata sul terreno di gioco.

Video - Conte: "L'Inter è ancora in crescita. Mercato? Penso solo a far rendere al massimo i miei giocatori" 02:28

Mucchio selvaggio salvezza: chi rischia di più?

A nostro modo di vedere il Genoa: non solo perché è allo stato dell’arte il fanalino di coda, ma anche perché farà visita a una Fiorentina in grande spolvero dopo i recenti exploit di campionato e Coppa Italia. Il Grifone riuscirà a scuotersi nel momento più delicato della sua recente storia?

