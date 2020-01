L’infortunio di De Sciglio prima e quello di Danilo poi, ha invogliato la Juventus a tornare sul mercato. Si cerca un terzino di tutta fascia ed ecco che spunta, nuovamente, il nome di Layvin Kurzawa, ormai in uscita dal PSG. Il club parigino l’aveva proposto all’Arsenal, poi ci ha provato anche con la Juventus in ottica di un potenziale scambio con Mattia De Sciglio.

De Sciglio è un vecchio pallino dei dirigenti del PSG, tanto che la trattativa nasce da lontano, con un tentativo di scambio - poi fallito - provato già in estate, proprio con Kurzawa e poi con Meunier. Secondo Sky Sport, visto i continui infortuni dell’ex difensore del Milan, la Juventus non sarebbe così contraria a questa eventualità, ma spera di ricevere un conguaglio per concludere l’operazione.