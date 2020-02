PSG: Leonardo, idea Simone Inzaghi

Secondo il quotidiano spagnolo AS, la panchina di Thomas Tuchel inizia a scricchiolare dopo la sconfitta per 2-1 nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions sul campo del Borussia Dortmund. In caso di mancata qualificazione ai quarti, il tecnico tedesco potrebbe non essere riconfermato la prossima stagione. Per sostituirlo Leonardo sta pensando a una serie di candidati: Massimiliano Allegri piace molto, ma il profilo che si sta seguendo con crescente interesse è quello di Simone Inzaghi. E il ds del club parigino potrebbe non fermarsi qui: oltre all'allenatore biancoceleste piacciono anche Milinkovic-Savic e Marusic.

La nostra opinione. Se Simone Inzaghi dovesse lottare fino in fondo per lo scudetto (o addirittura vincerlo) diventerebbe a tutti gli effetti un allenatore di prima fascia (a patto che non lo sia già). Non stupiscono quindi le voci che vogliono alcuni dei più grandi club europei interessati a lui (si parla anche del Barcellona). La scorsa estate il tecnico era stato accostato con insistenza alla Juventus e - per quanto ha fatto vedere sul campo - meriterebbe la chance di allenare ad altissimi livelli. Detto questo, al momento appare davvero difficile pensare che in un'unica sessione di mercato Lotito si privi di lui, Milinkovic-Savic e Marusic.

Roma: senza Champions sarà addio a Smalling

Secondo il Corriere dello Sport, qualora la Roma dovesse fallire l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, Chris Smalling tornerà con ogni probabilità al Manchester United. I Red Devils chiedono infatti 20 milioni di euro per il riscatto del difensore centrale inglese che - dal canto suo - guadagna 3 milioni a stagione. Cifre difficili da sostenere per una Roma fuori dall'Europa che conta.

La nostra opinione. Per un club come quello giallorosso è evidente che arrivare tra le prime 4 in campionato sia vitale, soprattutto in termini di programmazione. Arrivato tra lo scetticismo generale, Smalling ha dimostrato sul campo di essere un giocatore molto valido, senza dubbio il migliore tra i difensori centrali a disposizione di Fonseca. Il suo addio sarebbe una perdita non da poco.

Milan: Calhanoglu vuole il rinnovo

Secondo calciomercato.com Hakan Calhanoglu avrebbe manifestato alla dirigenza del Milan la sua volontà di proseguire di rimanere oltre la scadenza del contratto fissata per il 2021. Il centrocampista turco era stato acquistato nell'estate 2017 durante la presidenza Yonghong Li.

La nostra opinione. Giocatore molto discontinuo e che al di là di qualche guizzo non ha mai convinto del tutto, Calhanoglu dà la sensazione di essere un giocatore ancora alla ricerca di se stesso. Nel corso della sua esperienza al Milan ha ricoperto tanti ruoli (mezzala, attaccante esterno, trequartista) senza incantare in nessuno di questi. Di fronte a un'offerta consistente non ci sarebbe quindi da stupirsi se i rossoneri decidessero di lasciarlo partire.