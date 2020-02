Pugno duro del Cagliari: interdizione a vita dalla Sardegna Arena per tre tifosi per buu razzisti

L’anno scorso in Cagliari-Juventus furono presi di mira Moise Kean e Matuidi, in questa stagione in Cagliari-Inter fu Lukaku a prendersi qualche fischio. È la stessa società sarda ad emettere la sentenza, pubblicando un comunicato dove si attesta l’interdizione a vita di tre tifosi (presenti tra la Tribuna e i distinti) che in questi ultimi mesi si sono macchiati di buu razzisti e non solo alla Sardegna Arena.

" Il Cagliari Calcio comunica di avere emesso tre misure interdittive rivolte ad altrettante persone riconosciute e denunciate per aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie e offensive di carattere razzista durante le gare disputate alla Sardegna Arena nel corso degli ultimi mesi "

" L’individuazione dei soggetti coinvolti, titolari di biglietto occasionale nei settori Distinti e Tribuna, è stata possibile grazie all’azione coordinata di steward e del personale preposto alla sicurezza interna del club. In ottemperanza al codice regolamentare in vigore, ma soprattutto a tutela dei tifosi del Cagliari, della città di Cagliari e di tutta la Sardegna, che in termini di accoglienza e rispetto non hanno certo bisogno di prendere lezioni, sono state irrogate sospensioni del gradimento perpetuo, che impediranno a chi si è macchiato di queste azioni deprecabili di entrare alla Sardegna Arena, per qualsiasi manifestazione, per sempre "

" Il livello di attenzione e sensibilità atto ad impedire che nessuno possa compromettere i valori nei quali la Società e i suoi tifosi credono è e sarà sempre la priorità del Cagliari "

Il Cagliari prova quindi, con il pugno duro, ad abbattere il fenomeno del razzismo nel proprio stadio, anche se la strada sarà ancora lunga per ottenere dei risultati importanti.