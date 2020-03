Quali scenari per Serie A e coppe europee? Le 5 domande dopo il rinvio degli Europei

Quando può ricominciare la Serie A?

Rispondere è un'impresa complicata, anzi complicatissima. Perché un conto sono i progetti e le strategie, un altro è scontrarsi a muso duro con la drammatica realtà. Allo stato attuale è impossibile prevedere quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata e tutti potremo tornare a condurre una vita normale, un discorso che vale naturalmente anche per il calcio. Individuare ora una possibile data per la ripresa somiglia a un esercizio stucchevole e fine a se stesso. Ma sforzandoci e utilizzando la logica si possono mettere sul tavolo 3 opzioni: 2 maggio (la data auspicata dalla Lega), 9 maggio e 16 maggio. Ripartire prima appare un'utopia, almeno allo stato attuale delle cose.

L'ipotesi playoff è da ritenersi scartata?

Azzardiamo un sì, ma con riserva. Con Euro 2020 cancellato, è chiaro che i margini per completare le 38 giornate di Serie A (ne mancano 12 più alcuni recuperi) sono più ampi. Nulla vieterebbe, ad esempio, di giocare anche a inizio luglio (anche se con non poche complicazioni) evitando così di assegnare lo Scudetto con partite a eliminazione diretta, una formula certamente spettacolare che ma non tutte le società accetterebbero di buon grado. L'obiettivo della Lega Serie A sembra chiaro: far ripartire il campionato sabato 2 maggio e completarlo entro domenica 28 giugno mantenendo un ritmo serrato. Lo scenario si ribalterebbe se l'emergenza Coronavirus costringesse il nostro calcio a ricominciare dopo il 2 maggio: in quel caso Playoff e Playout diventerebbero inevitabili a meno di chiedere una proroga per giocare oltre il 30 giugno.

Calciatori, rebus stipendi: ci sarà un aiuto dello Stato?

Un problema che può apparire secondario, ma non lo è affatto se si pensa che persino il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aperto una riflessione sul tema. Le società di Serie A, infatti, potrebbero decidere di bloccare gli stipendi dei calciatori nel periodo di inattività. Si tratterebbe di un risparmio enorme per i club: secondo il Corriere dello Sport si parla di 50 milioni per la Juventus, 24 per l'Inter, 22 per la Roma e 20 per il Milan solo per citare gli esempi più clamorosi. Molto dipenderà dalla reazione dei giocatori: accetteranno un eventuale decurtamento in busta paga in considerazione dell'eccezionalità del momento o si opporranno facendo valere la loro qualità di dipendenti? Il primo presidente di A che si è espresso sull'argomento è stato Massimo Cellino: "Il Governo ci sconti i contributi sugli stipendi dei giocatori. Per lo Stato sarebbe una perdita di 150 milioni. Ma non è peggio se fallisce il calcio italiano, che oggi è la terza azienda del Paese?". Ne vedremo delle belle, per usare un eufemismo.

Come faranno Champions ed Europa League a finire entro giugno?

Anche in questo caso la risposta è una: dipende da quando si ricomincia. Con la differenza che, rispetto ai campionati nazionali, per quanto riguarda le coppe europee si deve tenere conto di altre variabili come gli spostamenti da un Paese all'altro, i sorteggi per le fase successive e i periodi di pausa tra un turno e l'altro. Rimangono da disputare 7 fasi sia di Champions che di Europa League: il ritorno degli ottavi di finale, l'andata e il ritorno dei quarti, l'andata e il ritorno delle semifinali, e la finale. L'UEFA avrebbe già fissato l'obiettivo: finale di Europa League a Danzica il 24 giugno, finale di Champions a Istanbul il 27 giugno. Fattibile? Forse sì, ma a patto di ricominciare le coppe europee entro e non oltre martedì 5 maggio, con sfide di andata e ritorno concentrate nell'arco di una settimana e sorteggi (perché no) in diretta streaming.

Vedremo partite di calcio tutti i giorni?

L'ultima domanda è quella che ha la risposta più scontata: sì. Quando si ripartirà lo si farà a ritmi forsennati, questo è poco ma sicuro. Soprattutto se il semaforo verde scatterà a maggio inoltrato: tra campionati da finire, recuperi, Champions ed Europa League, i giocatori dovranno molto probabilmente attendersi un clamoroso tour de force che, nell'ipotesi più estrema, potrebbe proseguire oltre il 30 giugno.