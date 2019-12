Qualità a centrocampo e attacco da urlo: i 5 motivi per cui la Lazio può credere nello Scudetto

Il centrocampo più forte d'Italia

Le partite si vincono a centrocampo. Questo vecchio adagio corrisponde a verità nel calcio e in Italia nessun’altra squadra può vantare una coppia formata da Luis Alberto e Milinkovic-Savic: 3 gol e 12 assist il primo, 3 gol e 5 assist il secondo e ci limitiano ai numeri del campionato. La Juve, tra infortuni e alternanza degli interpreti, gira intorno a Pjanic mentre l’Inter paga le prolungate assenze di Sensi e Barella. Insomma, in mediana la Lazio non ha davvero nulla da invidiare alla concorrenza.

La gioia senza freni di Felipe Caicedo per il gol al 98' in Cagliari-LazioGetty Images

La zona Caicedo

Alcuni, anche tra gli stessi tifosi biancocelesti, dicevano che Felipe Caicedo non era un giocatore da Lazio. Il gol segnato al minuto 98’ alla Sardegna Arena vale tre punti così come quello rifilato al Sassuolo al 91’ e quello inflitto alla Juventus al 95’ (anche se in quest’ultimo caso i capitolini erano già avanti 2-1).

" Caicedo è consapevole della sua importanza all’interno della rosa. Qualcuno credeva potesse essere inadatto ai miei schemi, ma lui è un ragazzo splendido e un giocatore utile. Davanti a sè ha Immobile e Correa. Si merita le soddisfazioni che sta ricevendo [Simone Inzaghi] "

Nelle ultime tre presenze in campionato, l’ecuadoriano ha ribattezzato la zona Cesarini in zona Caicedo entrando sempre a gara in corso. Avere un uomo che si siede in panchina, in silenzio, e si fa regolarmente trovare pronto in caso di necessità è una risorsa importante per una formazione di vertice.

Attacco super con Immobile capocannoniere

L’attacco della Lazio, per rimanere in tema, continua a volare. Oltre al bomber della provvidenza, la formazione di Inzaghi può sempre contare sulla vena realizzativa di Immobile: 17 reti e 5 assist in 16 presenze di cui 6 siglate dal dischetto. A queste cifre vanno aggiunti anche 6 gol e 3 assist di Correa. Il miglior reparto offensivo del campionato (38 gol realizzati) a braccetto con l’Atalanta si spiega così. Joao Pedro e Lukaku inseguono il capocannoniere a quota 10. La distanza è siderale.

GIOCATORE GOL ASSIST PRESENZE DA TITOLARE PRESENZE DA SUBENTRATO UN GOL OGNI Ciro Immobile 17 5 15 1 76 minuti Joaquin Correa 6 3 14 2 206 minuti Felipe Caicedo 4 1 3 8 81 minuti

Può concentrarsi solo sul campionato

La Lazio ha conquistato 36 punti nelle prime 16 partite di campionato: considerando i tre punti a vittoria, i biancocelesti hanno così eguagliato il proprio record a questo punto del torneo (36 come nel 1973/74, stagione dello Scudetto). L’eliminazione dall’Europa League, un po’ snobbata come hanno chiarito i protagonisti stessi, è una macchia ma gli uomini di Inzaghi potranno ora concentrarsi solo su Serie A e Coppa Italia. A febbraio-marzo la Juventus dovrà spendere energie fisiche e nervose in Champions League, mentre l’Inter avrà comunque il “fastidio” dell’Europa League.

Organico e meccanismi consolidati negli anni

Se l’Inter è in corsa per lo Scudetto, pur avendo problemi dovuti a un organico ridotto all’osso per la mancanza di alternative all’altezza dei titolari, anche la Lazio va presa in considerazione. A Cagliari hanno fatto la differenza i cambi (Jony, Cataldi e Caicedo) e ci sono giocatori come Marusic che stanno svuotando l’infermeria. In Italia c’è solo una formazione che ha due squadre e riserve di livello altissimo ed è la Juventus. Rispetto ai nerazzurri, i biancocelesti possono anche contare su meccanismi consolidati negli anni, un impianto di gioco ormai rodato da Simone Inzaghi che è alla quarta stagione di gestione.