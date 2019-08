Quanto costano le magliette da calcio? In Serie A le più care d'Europa

L’inizio della stagione di Serie A è ormai alle porte; e insieme alle partite tanti tifosi sono pronti a imbattersi nell’acquisto più importante: quello della maglietta ufficiale.

Ma quanto costano le maglie da calcio delle squadre di Serie A? La tendenza, da anni ormai, è sempre al rialzo ma per scoprire le cifre vere, i colleghi del portale Calcio&Finanza hanno deciso di approfondire il tutto con uno studio dettagliato.

Ne viene fuori che tra i Top5 campionati d’Europa, quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, una maglia personalizzata (ovvero con nome e numero ufficiali) costa in media 92 euro. Le più care, però, proprio in Serie A, dove con una media di quasi 100 le divise ufficiali delle squadre del nostro campionato costano ben 18 euro in più di quelle della Premier League, dove la media si attesa sugli 82 euro.

CAMPIONATO MAGLIA PERSONALIZZAZIONE TOTALE Serie A 84,30 15,60 99,80 Premier League 65,50 17 82,50 Liga 74,10 13,80 87,90 Bundesliga 80,80 12,80 93,50 Ligue 1 80,20 15 95,20 MEDIA 76,97 14,83 91,80

Una Serie A che vede nella maglia più cara quella della Fiorentina – il cui costo complessivo diviene di 114 se presa con nome e numero – a quella dell’Atalanta che si porta via per un totale di 85 euro: al momento divisa più economica del prossimo campionato al netto della SPAL (che ancora deve presentare il suo kit ufficiale e che nella stagione precedente si attestava a identico prezzo: 70 maglietta + 15 di personalizzazione).

Nella tabella qui sotto, squadra per squadra, ecco tutti i costi delle magliette di Serie A per la stagione 2019/20 (al fine del calcolo complessivo della media non è stato preso in considerazione il dato della SPAL, i cui prezzi si riferiscono a quelli della stagione 2018/19 e ancora non hanno presentato la nuova maglietta).