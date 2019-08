Uno dei temi principali della sfida tra Triestina e Juventus, è sicuramente stato il debutto di Aaron Ramsey che ha giocato per la prima volta con la maglia bianconera. Dopo l’infortunio patito in Europa League nella stagione scorsa, il gallese non aveva ancora giocato nemmeno un minuto con la sua nuova squadra: al Nereo Rocco i suoi primi minuti, sperando di scendere in campo anche contro il Parma.

Aaron Ramsey

" Mi sento bene, ho fatto una buona riabilitazione, lavorando sodo. Mi mancano ancora un po' di minuti nelle gambe, ma sto bene e ora spero di poter dare il mio contributo alla squadra. Sono molto felice di essere qui e orgoglioso di vestire questa maglia. Settimana prossima inizia il campionato e non vedo l'ora di giocare la mia prima gara ufficiale. Abbiamo sostenuto una buona preparazione. C'è un nuovo allenatore che ha portato le sue idee e dobbiamo assimilarle, ma la squadra è in buona forma e speriamo di vivere una stagione di successi "

Alex Sandro

" Siamo veramente ansiosi di iniziare la stagione. Abbiamo già assimilato la mentalità di Sarri e sappiamo che cosa fare. Tutti dobbiamo ancora migliorare naturalmente, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo comandare il gioco e tenere di più il pallone, ma alla fine la cosa più importante è vincere la partita. La squadra sta bene, tecnicamente e fisicamente. Dobbiamo crescere, ma ci siamo "